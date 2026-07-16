Mendoza promovió un nuevo encuentro familiar a través del Programa de Identidad Biológica

Mendoza se ha consolidado como una provincia pionera a nivel nacional en materia de restitución del derecho a la identidad a través del Programa de Identidad Biológica, del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, una política pública que acompaña a personas que buscan reconstruir su historia de origen.

Este miércoles 15 tuvo lugar el tercer encuentro familiar de este año y las protagonistas son Celeste, de 24 años, y su mamá biológica, Cristina. Es importante mencionar que la joven había sido derivada desde el Registro Provincial de Adopción para ser entrevistada por los profesionales del Programa de Identidad Biológica.

Celeste siempre supo que era hija del corazón porque su mamá de crianza le dijo la verdad. Sin embargo, ella quiso conocer sus orígenes y, por ello, recurrió al programa del Gobierno provincial, donde le brindaron el apoyo y contención necesaria para conocer a Cristina.

Luego del primer encuentro entre madre e hija, Natalia Alonso, directora de Derechos Humanos, explicó: “Celeste es una joven que se acercó al registro provincial de adopciones, y de allí nos la derivan en mayo y hoy estamos haciendo el encuentro de ella con su mamá Cristina y su hermana. Estamos muy emocionados porque hay no hay nada más fundamental que conocer el origen y, sobre todo, poder empezar a reconstruir estos vínculos que, por distintas circunstancias, han sido vulnerados”.

“El programa de identidad biológica es fundamental para ayudar a las personas a conocer sus orígenes y restablecer su identidad, reflejando la importancia de reconstruir vínculos familiares vulnerados. En el transcurso de este año, hemos recibido 52 consultas y tenemos 252 personas con búsqueda activa”, agregó Alonso.

También Celeste, al finalizar el encuentro junto a su mamá Cristina, destacó: “Encontrarme con mi mamá biológica fue una oportunidad muy linda y sanadora, todo sucedió rápido y con mucho apoyo del programa y mi familia adoptiva”.

En ese sentido, la joven recomendó a quienes buscan su origen “animarse, buscar ayuda y aprovechar el acompañamiento del programa, porque es una experiencia necesaria para cerrar etapas y sanar”.

Por su parte, Cristina agradeció profundamente a la mamá que crio a Celeste, porque se nota el amor y la educación que le dieron. “Nunca imaginé que iba a pasar tan rápido y estoy muy feliz; es como si no la hubiera perdido. Gracias al Programa de Identidad Biológica por haber podido reencontrarme con mi hija y que también conociera a su hermana Zoe”.

Programa de Identidad Biológica

Creado por ley (9182) en la Provincia de Mendoza, el Programa de Identidad Biológica tiene como objetivo acompañar a quienes buscan reconstruir su historia de origen.

Ejecutado por la Dirección de Derechos Humanos que depende del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, permitió que decenas de mendocinos pudieran reconstruir su pasado y encontrar respuestas a las preguntas que los acompañan desde siempre. Al contar con el apoyo de un equipo interdisciplinario de profesionales, se trabaja incansablemente para brindar a cada persona la posibilidad de conocer sus orígenes y construir una identidad más completa.

Si tenés dudas sobre tu identidad o querés saber más sobre el programa, comunicate con la Dirección de Derechos Humanos al 261 3852076, al instagram @derechoshumanos.mza o al e mail ddhh@mendoza.gov.ar.