Mendoza presentó la hoja de ruta del Plan de Respuesta al Cambio Climático al Consejo Provincial del Ambiente

El Ministerio de Energía y Ambiente presentó ante el Consejo Provincial del Ambiente la estructura, la metodología y los principales avances técnicos del Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático, que se elabora mediante un proceso participativo previsto por la legislación nacional.

El Ministerio de Energía y Ambiente encabezó una nueva reunión del Consejo Provincial del Ambiente (CPA), espacio consultivo integrado por representantes de organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y entidades profesionales, en la que presentó la estructura, la metodología de trabajo y los principales avances del Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático (PPDyACC).

La exposición estuvo a cargo de la coordinadora de Sostenibilidad del Ministerio, Carla Ortega, junto con el equipo técnico integrado por Carolina Guillén y Celina Troncoso. También participaron Juan Cruz Villafranca y Juan Giraudo, de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, quienes presentaron el trabajo conjunto que ambas áreas desarrollan a través de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), plataforma que permitirá visualizar y consultar de manera pública e interactiva la información vinculada al plan.

Del encuentro participaron representantes del Ministerio de Energía y Ambiente, el Ministerio de Producción, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Emesa, Iadiza-Conicet, el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos, el Colegio de Abogados de Mendoza, Fundación Villavicencio, Fondo de Agua del Río Mendoza, Asociación Valor Tres, Ambiental Mendoza, CLYPEO, Oikos, Aderpe, Fundación Defensa Vegana y la Cámara Mendocina de Zoológicos y Acuarios (CAMZA), entre otras instituciones que integran el Consejo Provincial del Ambiente.

Una herramienta para la gestión climática

El ministerio trabaja junto con la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial en un visualizador geoespacial desarrollado sobre la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), que permitirá consultar de manera pública e interactiva los diagnósticos, indicadores, medidas y avances del plan.

El objetivo de la reunión fue presentar al Consejo la estructura del plan, su metodología de elaboración y el sistema de seguimiento propuesto. Como parte del proceso participativo, los integrantes del CPA trabajarán a partir de los documentos elaborados por la Coordinación de Sostenibilidad para realizar aportes técnicos desde el ámbito de competencia de cada institución.

La elaboración del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático contempla la definición de metas provinciales de mitigación y adaptación, las medidas necesarias para alcanzarlas, las hojas de ruta para su implementación, un sistema de monitoreo e indicadores y un esquema de gobernanza que garantice la participación de organismos públicos, municipios, el sector académico, el sector productivo y la sociedad civil.

«La respuesta al cambio climático no puede construirse desde un solo organismo. Requiere la participación del Estado, los municipios, el sector académico, el sector productivo y la sociedad. Ese es el espíritu con el que estamos construyendo este plan: una política pública transversal, participativa y con visión de largo plazo», afirmó Ortega.

Proceso participativo y marco normativo

El Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático forma parte de los compromisos asumidos por Mendoza tras adherir a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. La norma establece que las provincias deben elaborar sus planes mediante procesos participativos, incorporando diagnósticos, metas, medidas de mitigación y adaptación, sistemas de monitoreo y mecanismos de gobernanza.

Además, la elaboración del plan sigue los lineamientos técnicos definidos por el Acuerdo de Funes, instrumento de gobernanza climática validado por el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que establece la metodología para que las provincias diseñen sus planes de respuesta.

Una vez finalizados, estos documentos son presentados ante el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), que realiza una instancia técnica de intercambio previa a su convalidación formal.

Mendoza integraría así el grupo de las cuatro provincias del país que cuentan con un Plan de Respuesta al Cambio Climático aprobado, junto con La Pampa, Misiones y Jujuy.

El proceso de elaboración del Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático se enmarca en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, la Ley Nacional 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, la Ley Provincial 9585 de Gestión Integral del Cambio Climático de Mendoza y el Programa Provincial Integral de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (PPIEGEI). Estos instrumentos constituyen la base legal para el desarrollo de una política climática provincial con objetivos de largo plazo, mecanismos de seguimiento y participación de los distintos sectores.