Mendoza potencia la sanidad y el desarrollo agropecuario local

Autoridades de la Provincia se reunieron con funcionarios nacionales para coordinar una agenda estratégica que fortalezca la sanidad agropecuaria y la competitividad de las economías regionales de Mendoza

El presidente del Iscamen, José Orts, participó en una reunión encabezada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, donde también participaron la presidenta del Senasa, Beatriz Giraudo; el presidente del INTA Nicolás Bronzovich, y sus equipos técnicos.

En el encuentro se abordaron distintos temas de relevancia para la producción y la sanidad agropecuaria de Mendoza, y se consolidó una agenda de trabajo conjunta entre los organismos nacionales y el Gobierno provincial para fortalecer las políticas sanitarias y el desarrollo de las principales cadenas productivas.

Uno de los principales ejes fue la situación de la Lobesia botrana, para lo cual se solicitó formalmente el reconocimiento de una zona libre de la plaga en el Sur de Mendoza, una medida que representaría un avance estratégico para la producción vitivinícola y ampliaría las oportunidades comerciales de la región.

En referencia a la planificación de la próxima campaña de control de la mosca del Mediterráneo se informaron los resultados obtenidos durante la última temporada, cuyo objetivo fue sostener y profundizar la estrategia de manejo para continuar fortaleciendo el estatus sanitario de Mendoza y alcanzar resultados iguales o superiores en la próxima campaña.

Otro de los temas abordados fue la planificación y actualización de los protocolos fitosanitarios para el ingreso de frutas y hortalizas a la provincia, destinadas tanto al consumo interno como a la comercialización y exportación. En este sentido, se analizó la experiencia iniciada con el esquema de Mercados Zona Segura para pimiento, evaluando su implementación y las posibilidades de avanzar progresivamente con otros productos, siempre siguiendo estrictos criterios sanitarios.

Finalmente, las autoridades analizaron otros temas de importancia estratégica para el sector agropecuario, entre ellos la situación del gusano barrenador, una plaga de creciente preocupación a nivel internacional que requiere una coordinación permanente entre los organismos técnicos y sanitarios para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y respuesta.