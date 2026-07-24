Mendoza, por encima de Nación en las coberturas de vacunación 2025

Los datos publicados por la cartera sanitaria nacional muestran mejoras interanuales en todas las vacunas de Calendario. Las cinco vacunas trazadoras superaron el 90% de cobertura y registraron mejores resultados que en 2024 e incluso, que en 2022.
En este marco Mendoza superó ampliamente los datos del 2024 y estuvo por encima de los niveles de cobertura alcanzados en Nación.
Según datos de Departamento de Inmunizaciones respecto a las coberturas, la Provincia, en el 2024 en BCG tuvo una cobertura del 95 %, en el 2025 llegó al 97,30%, en tanto Nación alcanzó el 95%. En la vacuna de los dos meses (quíntuple) en el 2024 fue de 99%, en el 2025, 99,60%, Nación 91,60%.
Así también, en la vacuna de los tres meses (Meningococo cuadrivalente) Mendoza, en el 2024, obtuvo 93% y en 2025, creció hasta el 98%, Nación obtuvo el 89,20%. En cuanto a la vacuna del año de vida (tripe viral) en el 2024, tuvo una cobertura del 90% y en el 2025, avanzó a 97.20% y Nación 83,60%.
En relación a la vacuna de los 15 meses (varicela) también mostró un crecimiento, en el 2024 fue del 80%, en 2025, un 94,40% y Nación, un 79,80%. En la vacuna cuando el niño cumple cinco años (DPT) en el 2024 fue del 82%, en 2025, un 92% y Nación el 54,80%.
En tanto a lo referente a la vacuna que se aplica a los niños de 11 años (Dtap), en 2024 se logró una cobertura del 80,10% en el 2025, 86,60% y Nación solo alcanzaba un 58%.
En cuanto a la cobertura en embarazadas la vacuna Triple bacteriana acelular (dTpa) en el 2024 se alcanzó un 80,10%, en el 2025, un 86,70% y Nación un 83%. La vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) registró el 2024 un 75%, en el 2025 un 72% y Nación, un 74%.
En lo que se refiere a la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), en 2024 se modificó el esquema de vacunación pasando de una dosis a los 11 años más un refuerzo entre los 6 y 12 meses posteriores, a una dosis única a la misma edad. La implementación de la monodosis mejoró la protección de los adolescentes al pasar de una vacuna cuadrivalente (contra cuatro genotipos del virus) a una nonavalente (protege contra nueve genotipos). A Nivel nacional, en 2025, se logró un aumento de 5,46 puntos porcentuales respecto a 2024 en mujeres (55,5% a 61,2%) y 5,62 en varones (50,9% a 56,5%).