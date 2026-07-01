Mendoza llevó su experiencia al Consejo de Seguridad Interior y aportó a la agenda federal contra el delito

Representantes de las 24 jurisdicciones debatieron herramientas para mejorar la coordinación operativa, optimizar el intercambio de datos y avanzar en políticas conjuntas frente a los nuevos desafíos en materia de seguridad.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, participó de la II Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior 2026, realizada en la provincia de Entre Ríos, donde autoridades nacionales y representantes de las 24 jurisdicciones del país analizaron estrategias para profundizar la articulación federal y consolidar políticas comunes frente a los principales desafíos en materia de seguridad.

La funcionaria estuvo acompañada por el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, y el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo.

El encuentro fue encabezado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco y el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. Durante la apertura, Monteoliva remarcó la necesidad de consolidar una agenda federal basada en el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias para dar respuesta a los nuevos desafíos del delito.

Mendoza destacó avances en la calidad y el intercambio de la información criminal

Durante su intervención, Rus valoró las modificaciones incorporadas al Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), especialmente la diferenciación entre las jurisdicciones que reportan la totalidad de las denuncias por delitos y aquellas que utilizan otras fuentes de información para elaborar sus estadísticas. «Quiero reconocer el avance que se produjo en un requerimiento que Mendoza venía planteando. Se hizo el esfuerzo de diferenciar qué provincias informan todas las bases de denuncia de delitos y cuáles no. Me parece que es un avance significativo», sostuvo.

La ministra explicó que esa diferenciación permitirá interpretar con mayor precisión los indicadores y no hacer comparaciones inexactas entre las distintas jurisdicciones. Rus señaló que aún resta avanzar en algunos aspectos como la diferenciación entre los delitos de competencia federal y provincial, la distinción entre delitos de acción pública y aquellos dependientes de instancia privada, y la auditoría de los datos informados en delitos de alta incidencia, como los robos.

En ese marco, destacó que otro de los planteos que Mendoza venía impulsando en los Consejos de Seguridad Interior comenzó a traducirse en avances concretos: el intercambio de información entre las provincias. «Estamos satisfechos con este paso, que Mendoza venía impulsando desde hace tiempo. La provincia cuenta con tecnología para controlar y detectar alertas sobre personas con pedidos de captura y a partir de la presentación de la nueva Api vinculada al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), podremos recibir alertas de todo el país», afirmó.

La incorporación de esta herramienta también permitirá acceder a información del Registro de la Propiedad del Automotor sobre patentes denunciadas como extraviadas o emitidas en duplicado, fortaleciendo los controles y los sistemas de alerta utilizados por la provincia.