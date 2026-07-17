Mendoza fortaleció alianzas internacionales en innovación y eficiencia energética

Mauricio Pinti Clop, gerente general de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa), y Federico Morábito, presidente de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología, participaron en la Misión Internacional IURC. Se trata de un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina desarrollado en Portugal y España para impulsar el intercambio de experiencias y promover iniciativas de desarrollo sostenible, innovación y eficiencia energética.

La Empresa Mendocina de Energía (Emesa) participó junto con la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología (AMICyT) en la Misión Internacional IURC (International Urban and Regional Cooperation), desarrollada en la región de Río Minho, entre Portugal y España. La iniciativa, financiada por la Unión Europea y organizada por el Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial (AECT) Río Minho, reunió a autoridades, empresas, universidades y centros de investigación de Europa y América Latina con el objetivo de fortalecer la cooperación entre regiones y promover proyectos de desarrollo económico, innovación y eficiencia energética como palancas del desarrollo sostenible.

La delegación mendocina estuvo integrada por el gerente general de Emesa, Mauricio Pinti Clop, y el presidente de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología, Federico Morábito, quienes presentaron las principales políticas e iniciativas que impulsa la provincia para fortalecer su desarrollo productivo, la innovación y la eficiencia energética.

Durante las jornadas de trabajo, Pinti Clop expuso sobre «Eficiencia energética aplicada a sectores productivos agroalimentarios y gobiernos locales», donde compartió la experiencia de Mendoza en la implementación de políticas destinadas a mejorar el uso eficiente de la energía como herramienta para incrementar la competitividad y promover un desarrollo sostenible.

Por su parte, Morábito presentó las ponencias «Desarrollo y fortalecimiento de clústers Mendoza» y «Estrategias de Desarrollo económico territorial y fortalecimiento de ecosistemas de innovación», en las que expuso experiencias y estrategias que llevan adelante las regiones para impulsar la innovación, la articulación entre los sectores público y privado y la generación de nuevas oportunidades para las empresas.

La misión incluyó conferencias, talleres, mesas de intercambio y visitas técnicas a empresas de la región, permitiendo identificar oportunidades de cooperación y futuras iniciativas conjuntas entre Europa y América Latina.

«La eficiencia energética ya no es únicamente una herramienta para reducir costos; constituye una política estratégica para mejorar la competitividad de nuestras economías regionales y avanzar hacia un desarrollo sostenible. Compartir experiencias con regiones europeas nos permite incorporar nuevas herramientas y fortalecer el trabajo que venimos impulsando en Mendoza», afirmó Pinti Clop.

Por su parte, Morábito señaló: «La cooperación internacional y el fortalecimiento de los clústeres productivos son fundamentales para impulsar la innovación y generar más oportunidades para las empresas mendocinas, potenciando el desarrollo económico de la provincia y sus capacidades de innovación. La colaboración es clave para lograr esto de manera sistémica y a escala territorial. Las empresas de manera aislada no pueden hacerlo, excepto casos de empresas muy grandes».

¿Qué es IURC?

International Urban and Regional Cooperation (IURC) es un programa financiado por la Unión Europea que promueve la cooperación entre más de 130 ciudades y regiones de distintos continentes para desarrollar proyectos piloto, intercambiar conocimientos y compartir buenas prácticas en materia de innovación, transición energética, movilidad sostenible, cambio climático y desarrollo económico.

Entre sus principales líneas de trabajo se destacan la promoción del desarrollo urbano sostenible mediante el impulso de energías limpias y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; el fortalecimiento de la innovación y la investigación a través de la articulación entre gobiernos, empresas, universidades y centros tecnológicos; y el desarrollo regional con foco en la cohesión social, la cooperación institucional y el fortalecimiento de las capacidades locales.

La participación de EMESA y de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología en esta misión reafirma el compromiso del Gobierno de Mendoza con la cooperación internacional, la innovación y la transición hacia energías limpias y sostenibles.