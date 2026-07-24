Mendoza fortalece el control del cannabis medicinal con un laboratorio oficial del Iscamen

El Gobierno provincial autorizó al Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza a realizar análisis oficiales sobre cannabis medicinal y cáñamo industrial. La medida busca reforzar los controles sanitarios, la trazabilidad y la investigación científica del sector.

El Gobierno de Mendoza dio un nuevo paso en la consolidación del marco regulatorio del cannabis medicinal y el cáñamo industrial al habilitar oficialmente al laboratorio del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) para realizar análisis cromatográficos sobre productos vinculados a esta actividad.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 429 del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de la implementación de la Ley Provincial 9.617, que regula la producción y el desarrollo de la cadena de valor del cannabis medicinal y del cáñamo industrial en la provincia.

Análisis oficiales para el sector

A partir de esta disposición, el laboratorio del Iscamen estará habilitado para efectuar estudios sobre material vegetal, extractos, derivados y otros productos relacionados con el cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

Los análisis podrán ser utilizados en procesos de control sanitario, fiscalización, trazabilidad, evaluaciones técnicas, investigaciones científicas y demás procedimientos administrativos vinculados con la actividad.

Tecnología para garantizar calidad y seguridad

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que los análisis cromatográficos de cannabinoides son una herramienta clave para determinar la composición, calidad y concentración de los distintos productos derivados del cannabis.

Con ese objetivo, el Iscamen incorporó un laboratorio especializado equipado con un sistema de cromatografía líquida de alta performance (HPLC), además de instrumental complementario, estándares analíticos y personal capacitado para llevar adelante las tareas de control bajo criterios científicos.

Coordinación y protocolos de funcionamiento

La resolución también establece que el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial (RPCCI), en conjunto con el Iscamen, será el encargado de definir los protocolos técnicos, las metodologías de análisis y los estándares operativos que regirán el funcionamiento del laboratorio.

Asimismo, el organismo deberá garantizar la correcta calibración de los equipos, la trazabilidad de los análisis, el resguardo de las muestras, la capacitación permanente del personal y el cumplimiento de los controles de calidad exigidos por los estándares científicos vigentes.

Un paso más en la regulación del cannabis medicinal

Con esta decisión, Mendoza amplía su capacidad para supervisar una actividad en crecimiento que combina objetivos sanitarios, científicos y productivos. La habilitación del laboratorio permitirá fortalecer los mecanismos de control oficial y brindar mayor respaldo técnico a la implementación de la normativa que regula el desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en la provincia.