Mendoza evaluará el potencial no convencional de la Formación Cacheuta

El Ministerio de Energía y Ambiente lanzó una licitación pública para consolidar información geológica confiable, ordenar el conocimiento técnico de la Formación Cacheuta y evaluar su potencial como recurso no convencional, fortaleciendo la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo energético de Mendoza.

Mendoza avanza con una iniciativa estratégica para estudiar en el potencial de la Formación Cacheuta, reconocida como la roca madre del sistema petrolero de la Cuenca Cuyana y origen de gran parte de los hidrocarburos que históricamente dieron vida a la producción petrolera provincial.

A través del Ministerio de Energía y Ambiente, la Provincia lanzó una licitación pública para seleccionar una firma especializada que realice una evaluación técnica integral de Cacheuta como posible proyecto no convencional de shale oil y shale gas.

La iniciativa va en línea con lo anunciado por el Gobernador Alfredo Cornejo en su discurso del 1° de Mayo, orientada a consolidar información geológica confiable, ordenar el conocimiento técnico histórico de la provincia y transformarlo en una herramienta estratégica para la toma de decisiones. Por eso, el estudio apunta a reducir incertidumbre, acortar tiempos de evaluación y fortalecer la información disponible para analizar nuevas oportunidades de inversión en el sector energético.

“Mendoza tiene una larga historia petrolera y una enorme cantidad de información acumulada. Lo que buscamos es transformar esa información en conocimiento útil para tomar mejores decisiones, reducir incertidumbre y evaluar con seriedad si Cacheuta puede representar una oportunidad futura”, señaló la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

“El objetivo es dar un paso técnico ordenado: recopilar la información existente, integrarla, analizarla en profundidad y determinar si existen sectores de la formación con condiciones geológicas, geoquímicas, petrofísicas y geomecánicas que justifiquen futuras etapas de estudio”, agregó la ministra.

Parte de la historia hidrocarburífera

La Formación Cacheuta ocupa un lugar central en la historia hidrocarburífera mendocina. En términos simples, es la roca que generó el petróleo de la Cuenca Cuyana. Durante décadas, ese petróleo fue producido principalmente desde otras formaciones reservorio, hacia donde migró luego de ser generado y expulsado desde la roca madre. La pregunta que Mendoza busca responder ahora es si una parte de ese hidrocarburo pudo haber quedado retenida dentro de la propia Formación Cacheuta, como ocurre en ciertos sistemas no convencionales.

La iniciativa contempla la construcción de bases de datos, mapas estructurales y sedimentarios, análisis geoquímicos, evaluación de carbono orgánico total, madurez térmica, caracterización petrofísica, análisis mineralógico, estudios geomecánicos y una jerarquización final de áreas con mayor interés técnico.

El pliego prevé, además, la elaboración de escenarios de desarrollo, estimación de potencialidad, evaluación de tecnologías aplicables y priorización de áreas según criterios de viabilidad geológica, infraestructura, accesibilidad, sostenibilidad del recurso y competitividad económica.

El director de Hidrocarburos, Lucas Erio, destacó que “la pregunta nueva, y es ahí donde está el valor estratégico de la licitación, no es si Cacheuta generó petróleo. Eso ya está muy respaldado. La pregunta es cuánto hidrocarburo pudo haber quedado retenido dentro de la propia roca madre, sin ser expulsado, y en qué sectores ese hidrocarburo potencial podría tener condiciones geológicas, geoquímicas, petrofísicas y geomecánicas para ser considerado una oportunidad no convencional”.

“Cacheuta presenta características propias y no debe ser entendida como una copia directa de otros desarrollos no convencionales. A diferencia de Vaca Muerta, por ejemplo, de origen marino y con una curva tecnológica más avanzada, Cacheuta es una formación lacustre continental. Esa diferencia obliga a estudiar con precisión su mineralogía, su comportamiento mecánico, su nivel de madurez, su contenido orgánico, su capacidad de retener hidrocarburos y su eventual respuesta a tecnologías de estimulación”, amplió Erio.

Qué es la Cuenca Cuyana

La Cuenca Cuyana cuenta con una superficie aproximada de 66.348 km², 35 áreas delimitadas, alrededor de 3.100 pozos perforados y una cobertura declarada de sísmica 3D de 1.754 km², lo que constituye una base relevante para avanzar en una evaluación moderna e integrada.

El estudio tendrá un plazo máximo previsto de 14 meses, dividido en etapas de recopilación, ordenamiento, análisis, modelado y elaboración de un informe final. La apertura de ofertas está prevista para el 4 de agosto de 2026.

Con esta iniciativa, Mendoza busca fortalecer su cartera de oportunidades energéticas, poner en valor información técnica histórica y generar una hoja de ruta para evaluar, con responsabilidad y rigor, si la Formación Cacheuta puede abrir una nueva línea de conocimiento y desarrollo hidrocarburífero para la provincia.