Mendoza es la primera provincia en organizar un encuentro para secundarias sobre trata de personas

La iniciativa tiene como objetivos generar la participación activa de los estudiantes, brindar herramientas para identificar factores de riesgo, promover la reflexión sobre las distintas modalidades de este delito y fortalece el rol de las juventudes como agentes multiplicadores de información y promotores de una cultura del cuidado en sus comunidades educativas.

La Dirección General de Escuelas (DGE) organizó este martes, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, una jornada educativa para abordar el tema de trata de personas junto al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas para la Protección y Asistencia a las Víctimas, del Ministerio de Capital Humano de la Nación. De esta forma, Mendoza es la primera provincia en aplicar y realizar la jornada que fue acordada a nivel nacional por los 24 ministros del país en el marco del Consejo Federal de Educación.

Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar (DAE), dijo que fueron convocados para participar en este espacio educativo más de 350 estudiantes de 4º y 5º año de escuelas secundarias de gestión estatal y privadas. “La jornada se basó en la prevención, para reflexionar junto a los estudiantes sobre la trata de personas para que todos juntos construyamos factores protectores y generar redes de cuidados que pueden ayudar a enfrentar situaciones de trata y explotación”, explicó Gannam.

La titular de la DAE destacó otras actividades que acompañaron la jornada como la proyección de fragmentos de una película para identificar los riesgos a los que pueden estar expuestos. “Vamos a construir juntos un espacio donde los estudiantes serán los protagonistas activos”, afirmó.

Verónica Toller, directora del Comité Ejecutivo Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección a las Víctimas, participó en la jornada y reflexionó junto a los estudiantes donde debatieron diferentes situaciones que ponen en peligro a los jóvenes. “Abordamos diferentes situaciones que son claramente trata de persona para que los jóvenes las adviertan y vean que pueden ser captados”, comentó.

“El Estado tiene diferentes canales para denunciar, las familias los pueden usar ante cualquier situación riesgosa. Padres y docentes deben advertir situaciones y podemos ayudarlos a nuestros niños, niñas y jóvenes. Las escuelas pueden ayudar. A nivel nacional, el Consejo Federal de Educación aprobó un proyecto para capacitar a docentes y trabajar en las instituciones de todo el país donde una vez al año deben realizarse actividades sobre prevención sobre trata de personas”, agregó Toller.

Un encuentro para reflexionar y prevenir

La iniciativa tuvo como objetivos generar la participación activa de los estudiantes, brindar herramientas para identificar factores de riesgo, promover la reflexión crítica sobre las distintas modalidades de la trata de personas y fortalece el rol de las juventudes como agentes multiplicadores de información y promotores de una cultura del cuidado en sus comunidades educativas, con lo cual se pretende contribuir a la construcción de entornos escolares seguros, inclusivos y comprometidos con el desarrollo integral y la convivencia democrática.

El encuentro contó con referentes de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Capital Humano de la Nación, el Programa de Educación en Afectividad y Sexualidad, la Coordinación Regional del Comité contra la Trata, Explotación de Personas, Protección y Asistencia a Víctimas de Cuyo; la Productora Río Films y la Coordinación de Educación Artística de la DGE.