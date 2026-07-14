Mendoza Coopera 2026: un espacio para impulsar el crecimiento y las oportunidades de las empresas cooperativas

La Dirección de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción realizará una nueva edición de Mendoza Coopera, el encuentro anual que reunirá a empresas cooperativas, referentes del sector, instituciones y organismos públicos para generar vínculos, intercambiar experiencias y conocer nuevas herramientas destinadas a potenciar el desarrollo del cooperativismo en Mendoza.

La jornada se llevará a cabo el próximo 6 de agosto en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza y se consolidará, una vez más, como un espacio de encuentro para fortalecer el ecosistema cooperativo provincial y promover nuevas oportunidades de crecimiento.

En esta edición, Mendoza Coopera pondrá el foco en los desafíos que enfrentan actualmente las empresas cooperativas y en las herramientas que les permitirán fortalecer su gestión, incorporar innovación y ampliar sus posibilidades de desarrollo. La agenda abordará temas vinculados con Gobierno Abierto, Open Government Partnership, la experiencia Mondragón, compliance y transparencia, Economía del Conocimiento y HealthTech, juventudes en el cooperativismo y financiamiento.

Estos ejes buscan acercar experiencias y herramientas que permitan a las empresas cooperativas mejorar su competitividad, generar alianzas estratégicas, acceder a nuevas oportunidades de financiamiento e incorporar modelos de gestión innovadores que favorezcan su crecimiento y sostenibilidad.

La directora de Emprendedores y Cooperativas, Andrea Nallim, destacó: “Las empresas cooperativas tienen un enorme potencial para innovar, generar empleo y crear valor en sus comunidades. Mendoza Coopera busca brindar herramientas concretas para fortalecer su gestión, impulsar nuevos proyectos, ampliar redes de vinculación y abrir oportunidades de negocio que les permitan seguir creciendo en un contexto cada vez más desafiante. Creemos que la cooperación y la innovación son claves para construir un desarrollo productivo sostenible”.

Luego del éxito de la edición 2025, que reunió a más de mil participantes, Mendoza Coopera vuelve a posicionarse como un espacio de referencia para el cooperativismo mendocino, al promover el intercambio de conocimientos, la articulación entre actores del sector y la construcción de nuevas oportunidades para las empresas cooperativas de la provincia.

En los próximos días se dará a conocer la agenda completa, los paneles y el proceso de inscripción para participar del encuentro.

Mendoza Coopera 2026

📅 Miércoles 6 de agosto

📍 Nave Cultural, Ciudad de Mendoza

Enlace de inscripción: https://congresstools.com.ar/cooperativas/