Mendoza continúa elaborando su Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático con organismos públicos, municipios, la academia y sectores productivos

La Provincia convocó una nueva Mesa Sectorial Interministerial para continuar elaborando la construcción del plan que integrará las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, en cumplimiento de la Ley Nacional 27520 y con un fuerte enfoque en la gobernanza ambiental y el acceso a la información pública. El proceso incluye la participación de municipios, universidades, sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil.

El Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Coordinación de Sostenibilidad, continúa con el proceso participativo para elaborar el Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático (PPDyACC), también denominado Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático. La Mesa Sectorial Interministerial reunió a representantes de distintos organismos provinciales con el objetivo de seguir con la construcción conjunta de la estrategia que orientará las políticas climáticas de Mendoza en los próximos años.

La elaboración del plan responde a los compromisos asumidos por la Provincia tras adherir a la Ley Nacional 27520, que establece que las jurisdicciones deben desarrollar sus planes mediante instancias participativas e incorporar diagnósticos, metas, medidas y mecanismos de monitoreo para fortalecer las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

Durante la jornada, el equipo técnico de la Coordinación de Sostenibilidad presentó los principales avances realizados para la formulación del plan, entre ellos el Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero, que constituye la base para definir las estrategias de reducción de emisiones, y el Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas, herramienta que permitirá orientar las medidas de adaptación frente a los impactos actuales y futuros del cambio climático.

«Este plan no parte de cero. Mendoza viene desarrollando numerosas políticas, programas y acciones vinculadas a la mitigación y la adaptación al cambio climático. Lo que estamos haciendo ahora es integrarlas en una estrategia común, con objetivos, metas e indicadores compartidos que permitan darles continuidad, medir sus resultados y fortalecer la articulación entre los distintos organismos y sectores», explicó la coordinadora de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente, Carla Ortega.

Estos insumos técnicos permitirán definir, junto con los distintos actores involucrados, las metas provinciales y las medidas necesarias para fortalecer la resiliencia del territorio y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, integrando en un único plan las acciones que Mendoza ya desarrolla en materia ambiental, energética, productiva y territorial.

La Mesa Sectorial Interministerial constituye la primera etapa de un proceso que continuará durante las próximas semanas con encuentros junto a municipios, instituciones académicas y científicas, organizaciones de la sociedad civil, sectores productivos y actores privados, con el propósito de incorporar distintas perspectivas y consolidar una estrategia construida de manera colaborativa.

El trabajo se desarrolla siguiendo los lineamientos metodológicos acordados a nivel federal mediante el Acuerdo de Funes, aprobado por el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que establece criterios comunes para la elaboración de los planes provinciales de respuesta al cambio climático.

En paralelo, el Ministerio avanza en el desarrollo de herramientas que fortalecerán la transparencia y el acceso a la información ambiental. Junto con la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, a través del área de Planificación e Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), se está desarrollando un visualizador geoespacial que permitirá consultar de manera pública e interactiva los diagnósticos, indicadores, medidas y avances del plan.

«Desde el inicio nos propusimos que este no fuera un documento estático, sino una herramienta de gestión. Por eso estamos trabajando en un sistema de monitoreo y en un visualizador geoespacial que permitirá consultar la información del plan de manera pública y transparente, acompañando su implementación y actualización permanente. La planificación climática requiere datos de calidad, seguimiento y participación para transformarse en políticas públicas efectivas», señaló Ortega.

La plataforma facilitará el seguimiento permanente de las acciones previstas, permitirá actualizar la información de manera continua y brindará a la ciudadanía acceso a información ambiental clara y accesible, fortaleciendo los principios de transparencia y participación.

«La respuesta al cambio climático no puede construirse desde un solo organismo. Requiere la participación del Estado, los municipios, el sector académico, el sector productivo y la sociedad. Ese es el espíritu con el que estamos construyendo este plan: una política pública transversal, participativa y con visión de largo plazo», concluyó Ortega.

Con la conformación de esta Mesa Interministerial Mendoza continúa trabajando en una hoja de ruta provincial que integre información técnica, coordinación institucional y participación de los distintos sectores, con el objetivo de fortalecer la respuesta de la provincia frente a los desafíos del cambio climático.