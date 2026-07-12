Mendoza arrancó la temporada de invierno con una ocupación turística cercana al 80%

El fin de semana extralargo por el Día de la Independencia dejó un balance más que positivo para el turismo mendocino. La combinación del feriado nacional del 9 de Julio, el puente turístico del viernes 10 y el inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias argentinas, además del receso escolar en Chile y Brasil, impulsó un importante movimiento de visitantes y permitió que la ocupación hotelera superara las previsiones oficiales.

Según datos del Observatorio Turístico del Ente Mendoza Turismo (Emetur), la provincia recibió más de 70.000 turistas durante los cuatro días, generando un impacto económico superior a los $25.000 millones.

El gasto promedio diario por visitante se ubicó en $102.650. En el detalle, quienes eligieron alojamientos pagos desembolsaron en promedio $124.058 por día, mientras que los turistas hospedados en casas de familiares o amigos registraron un gasto diario de $52.104.

Los destinos con mayor ocupación

La ocupación promedio en Mendoza rondó el 80%, aunque algunos destinos turísticos registraron cifras aún más elevadas.

Potrerillos encabezó el ranking con un 90% de ocupación, seguido por Ruta 82 y Cacheuta con el 84%. El Gran Mendoza alcanzó el 83%, mientras que la ciudad de San Rafael registró un 76%.

Desde el Emetur destacaron que el comportamiento del mercado respondió a un escenario poco habitual, ya que fue la primera vez en los últimos años que el 9 de Julio conformó un fin de semana de cuatro días gracias al feriado puente dispuesto por el Gobierno nacional.

La presidenta del organismo, Gabriela Testa, aseguró que los resultados «están superando las expectativas» y explicó que la coincidencia entre un fin de semana extralargo y el receso escolar en distintas provincias y países vecinos favoreció el incremento de la demanda turística.

Además, sostuvo que el crecimiento también responde a nuevos hábitos de consumo, como la decisión de viajar a último momento, y al efecto de las promociones impulsadas por el sector privado junto con la campaña oficial «Mendoza, Mansa Pasión».

Mendoza, entre los destinos más buscados

El buen desempeño turístico también quedó reflejado en las principales plataformas de reservas. Sitios como Booking.com y Despegar ubicaron nuevamente a Mendoza entre los destinos más elegidos para las vacaciones de invierno.

A la tradicional oferta de montaña, vino y naturaleza se sumó una agenda de actividades culturales, recreativas y gastronómicas desarrolladas en distintos departamentos, con peñas folclóricas, ferias de emprendedores, degustaciones y espectáculos para residentes y visitantes.

Otro de los atractivos que impulsó la llegada de turistas fue el inicio oficial de la temporada de invierno en el centro de esquí Las Leñas, junto con la habilitación de nuevos parques de nieve favorecida por las recientes nevadas y las condiciones climáticas propias de la época.

Un calendario que anticipa un julio con alta demanda

Las perspectivas para el resto del mes también son alentadoras. El esquema escalonado de vacaciones de invierno en todo el país permitirá sostener el flujo de visitantes durante julio.

Mientras Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, San Luis y Santa Fe iniciaron el receso entre el 6 y el 17 de julio, desde el 13 comenzarán las vacaciones en otras provincias del país. Finalmente, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero lo harán entre el 20 y el 31 de julio.

A este movimiento interno se suma la llegada de turistas extranjeros, principalmente desde Chile y Brasil, cuyos calendarios escolares también contemplan vacaciones durante gran parte del mes, favoreciendo el ingreso de visitantes por vía terrestre y aérea.

Promociones para fortalecer la temporada

Con el objetivo de mantener el nivel de actividad, el Ente Mendoza Turismo continúa impulsando la campaña «Mendoza, Mansa Pasión», una propuesta que combina actividades para seguir el Mundial de fútbol con promociones en gastronomía, alojamiento y enoturismo a través de programas como «Manso Menú», «Mansa Bodega» y «Manso Alojamiento».

Con estos indicadores, Mendoza inicia la temporada invernal con expectativas favorables y busca consolidarse, una vez más, entre los destinos turísticos más elegidos del país gracias a una oferta que combina nieve, montaña, gastronomía, vino, cultura y actividades para toda la familia.

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