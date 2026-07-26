Más de 700 productores rurales ya cuentan con conectividad satelital gracias a un programa impulsado por Producción

El Ministerio de Producción continúa fortaleciendo la conectividad en las zonas rurales de Mendoza mediante la entrega de antenas satelitales Starlink. En esta oportunidad, 27 productores de Malargüe y San Rafael recibieron sus equipos para acceder a internet de alta velocidad y mejorar las condiciones de trabajo en sus establecimientos.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección Provincial de Ganadería, concretó una nueva entrega de antenas satelitales Starlink destinada a productores ganaderos de la zona de alta montaña de Malargüe y parte de San Rafael, en el marco del programa que desarrolla la Fundación Coprosamen y ejecuta el Clúster Ganadero de Mendoza.

En esta oportunidad, 27 productores incorporaron esta tecnología, que les permitirá acceder a internet de alta velocidad, mejorar la comunicación y contar con una herramienta clave para optimizar la gestión de sus establecimientos y el acceso a servicios esenciales.

Con esta entrega, ya son más de 700 las antenas satelitales distribuidas en distintos puntos de la provincia, consolidando una política pública que busca reducir la brecha digital en las zonas rurales, fortalecer el arraigo y brindar igualdad de oportunidades a quienes desarrollan su actividad en contextos geográficos de difícil acceso.

El acceso a conectividad representa un avance significativo para los productores ganaderos, ya que facilita la comunicación con organismos públicos, el acceso a información técnica y sanitaria, la realización de trámites digitales, la participación en instancias de capacitación virtual y el contacto permanente con sus familias y comunidades.

Además, estas herramientas permiten mejorar la gestión de los establecimientos productivos y acompañar la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la actividad ganadera.

La entrega fue realizada por representantes del Clúster Ganadero de Mendoza, Mariano Amuchástegui y Juan Carlos Luna; junto a Lucas Fernández y Franco Cremaschi, de la Dirección Provincial de Ganadería, y Mariana Toñanez, de la Fundación Coprosamen, quienes recorrieron establecimientos rurales de Malargüe y El Sosneado, en San Rafael, para acercar los equipos directamente a los beneficiarios.