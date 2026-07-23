Malargüe será sede de la Primera Jornada de Minería y Desarrollo Sustentable

La jornada se realizará el viernes 24 de julio, a las 9:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, y contará con la participación del senador nacional Sergio Uñac, quien será el principal disertante del encuentro.

La propuesta está dirigida al público en general y busca promover el diálogo sobre el potencial de la minería como motor de desarrollo, la generación de empleo y la importancia de impulsar prácticas sustentables que contribuyan al crecimiento económico y al cuidado del ambiente.

Desde la Municipalidad destacaron que la actividad será de acceso libre y representa una oportunidad para que vecinos, estudiantes, profesionales, empresarios y referentes del sector conozcan distintas perspectivas sobre uno de los temas estratégicos para el desarrollo de Malargüe y de la provincia.