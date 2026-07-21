Malargüe registra un 78% de ocupación turística en la segunda semana del receso invernal

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Malargüe dio a conocer el balance correspondiente a la segunda semana del receso invernal, destacando un desempeño muy favorable para el destino, que alcanzó un 78% de ocupación turística general.

Los datos reflejan una temporada con una importante afluencia de visitantes, consolidando a Malargüe como uno de los destinos elegidos durante las vacaciones de invierno. En este contexto, el sector hotelero fue el de mejor rendimiento, registrando niveles de ocupación de entre el 85% y el 90%, mientras que los departamentos y cabañas también presentaron un comportamiento positivo, aunque levemente por debajo de la hotelería tradicional.

En cuanto a la procedencia de los turistas, el mayor flujo correspondió al mercado nacional. Los principales lugares de origen de los visitantes fueron la Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguidos por Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, lo que evidencia el alcance y la consolidación de Malargüe como destino turístico para viajeros de distintos puntos del país.

Otro de los indicadores destacados es la actividad registrada en el Valle de Las Leñas, que recibió un promedio diario de 2.000 visitantes, reafirmando su atractivo como uno de los principales centros turísticos de la temporada invernal.

Desde la Dirección de Turismo señalaron que estos resultados generan perspectivas muy favorables para el cierre de las vacaciones de invierno, con expectativas de mantener un buen nivel de ocupación y movimiento turístico durante los últimos días del receso.

El balance positivo refleja el trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer la oferta turística de Malargüe, consolidando al departamento como un destino elegido por quienes buscan disfrutar de la nieve, los paisajes y las múltiples propuestas recreativas que ofrece la región.