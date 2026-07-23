Malargüe: La Escuela Luis Pasteur ofrece nuevos cursos de Crochet e Informática

El curso de Tejido al Crochet comenzará el 22 de julio y se dictará en el turno tarde, de 14:00 a 18:00 horas, los miércoles, jueves y viernes. La capacitación está pensada para personas sin experiencia previa, por lo que quienes participen podrán aprender desde cero las técnicas básicas y avanzadas de esta disciplina.

Por otra parte, la institución también ofrece los cursos de Operador de PC N° 1 y Operador de PC N° 2, que iniciaron el 20 de julio de 2026. Las clases se desarrollan de lunes a jueves, en el horario de 14:00 a 16:00 horas, con contenidos orientados al manejo de herramientas informáticas esenciales para el ámbito laboral y académico.

Para inscribirse en cualquiera de las propuestas, los interesados deberán presentar fotocopia del DNI, partida o acta de nacimiento, constancia de CUIL y la documentación educativa correspondiente. En el caso del curso de Crochet se solicita fotocopia de certificados de estudios, mientras que para Informática se requiere el analítico del nivel secundario o constancia de alumno regular para quienes aún se encuentren cursándolo.

Las consultas e inscripciones se realizan de manera presencial en la sede de la Escuela CCT–FP N° 6-008 “Luis Pasteur”, ubicada en la intersección de Rosario Vera Peñaloza y San Lorenzo. También es posible comunicarse telefónicamente al 2604-843048 para obtener mayor información.

Desde la institución destacaron que estas capacitaciones buscan fortalecer la formación de jóvenes y adultos, brindando herramientas útiles para el desarrollo personal, la inserción laboral y el emprendimiento.