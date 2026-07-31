Malargüe: La Capacitación en Iniciación Apícola avanza con nuevos contenidos

El Área Apícola de la Incubadora de Empresas continúa desarrollando los encuentros correspondientes a la Capacitación y Extensión en Iniciación Apícola – 3.° Cohorte, una propuesta destinada a brindar herramientas teóricas y prácticas para quienes buscan iniciarse en la actividad.

Durante la última jornada de capacitación, los participantes abordaron contenidos vinculados a la Ley Provincial Apícola N.º 6817/00, su actualización y el Decreto Reglamentario N.º 1219/03, normativa fundamental para quienes proyectan instalar un apiario o ya desarrollan la actividad.

La responsable del Área Apícola de la Incubadora de Empresas, Ramona Gómez, destacó la importancia de que los futuros apicultores conozcan el marco legal vigente. “Continuamos avanzando. En la clase del pasado sábado los alumnos conocieron la Ley Provincial Apícola, su actualización y el decreto reglamentario. Quienes deseen instalar un apiario o ya cuenten con los recursos deben saber que existe una legislación provincial que es necesario respetar”, explicó.

Además, señaló que desde el área se brinda acompañamiento a instituciones educativas, como la Escuela Guadalupe de la Frontera, donde también se desarrollan actividades vinculadas a la apicultura.

Gómez remarcó el compromiso del equipo de trabajo con la formación de los participantes. “Tenemos un grupo muy importante. Dedicamos mucho tiempo y amor para que ellos aprendan correctamente y no cometan errores en el desarrollo de la actividad”, expresó.

Entre los temas desarrollados durante la capacitación también se trabajó sobre el diseño e instalación de apiarios, su formación y desarrollo, brindando conocimientos esenciales para una producción apícola responsable y acorde a la normativa vigente.