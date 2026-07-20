Malargüe: Gestión Ambiental ya cuenta con un micrositio web con información y servicios para la comunidad

La Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Malargüe puso en funcionamiento un micrositio dentro de la página web institucional, con el objetivo de facilitar el acceso de la comunidad a información ambiental, servicios y programas que desarrolla el área.

A través del espacio digital, disponible en https://www.malargue.gov.ar/direccion-de-ambiente-2/, los vecinos pueden conocer en detalle las acciones que llevan adelante las distintas áreas que integran la Dirección, así como acceder a información de interés relacionada con la gestión ambiental del departamento.

Entre los contenidos disponibles se encuentra información del Área de Cubierta Sanitaria, Planta GIRSU y Escombrera, donde se detallan los horarios de atención, los residuos admitidos y el funcionamiento del sistema de recolección diferenciada de materiales reciclables.

Asimismo, el micrositio reúne información del Área de Control y Gestión Ambiental, incluyendo los programas de Recolección de Pilas y Baterías y Malargüe Sin Bolsas Plásticas, el Registro de Consultores Ambientales y el Manual de Buenas Prácticas destinado a talleres, lavaderos, lubricentros y demás establecimientos que generan residuos peligrosos.

También se presenta información del Área de Vivero, Gestión del Arbolado Público y Cortinas Forestales, con el detalle de los servicios que brinda a la comunidad.

Además, los usuarios podrán consultar la normativa ambiental vigente y acceder a información sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental que se desarrollan en el ámbito municipal.

La concreción de este micrositio fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección de Informática, cuyo personal técnico aportó su experiencia para el desarrollo e implementación de esta nueva herramienta digital, que busca mejorar el acceso a la información pública y fortalecer la gestión ambiental del departamento.