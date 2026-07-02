Malargüe conmemorará el 210° aniversario de la Independencia Argentina con una velada patriótica y un acto oficial

La Municipalidad de Malargüe, a través del Intendente Celso Alejandro Jaque, convoca a vecinos e instituciones a participar de los actos oficiales organizados en el marco del 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

Las actividades comenzarán el miércoles 8 de julio, a las 21:00 horas, con la tradicional Velada Patriótica, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones, Sala Canelo, como antesala de la fecha patria.

El jueves 9 de julio, desde las 11:00 horas, se desarrollará el Acto Protocolar en la Plaza Independencia, ubicada en la intersección de las calles Ingeniero Barrera, Olascoaga, Villanueva y Anglat.

El programa contempla la recepción de autoridades e invitados, el ingreso de las banderas de ceremonia, el izamiento del Pabellón Nacional, la entonación del Himno Nacional Argentino, el retiro de las banderas, una invocación religiosa, palabras alusivas a cargo de representantes del Honorable Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo, y un cierre artístico con la participación de los Jardines Maternales del C.A.E. N.º 220.

Desde el municipio destacaron que la celebración busca rendir homenaje a quienes forjaron la Nación y renovar el compromiso con los valores que dieron origen a la independencia del país.

Asimismo, se informó que, en caso de condiciones climáticas adversas, el acto protocolar será trasladado al Polideportivo Malal-Hue.