Malargüe conmemora el Día Mundial sin Bolsas Plásticas e invita a adoptar hábitos más sustentables

En el marco de la jornada internacional que se celebra cada 3 de julio, la Municipalidad refuerza la campaña de concientización para reducir el uso de bolsas plásticas y promover el empleo de bolsas reutilizables en las compras cotidianas.

Cada 3 de julio se conmemora el Día Mundial sin Bolsas Plásticas, una fecha que busca sensibilizar a la población sobre el impacto ambiental que generan los plásticos de un solo uso y promover alternativas más sostenibles para el cuidado del planeta.

Desde la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Malargüe recordaron que, a nivel mundial, se producen aproximadamente un millón de bolsas plásticas por minuto, aunque su tiempo de utilización promedio es de apenas 10 a 15 minutos.

En contraste, estos residuos pueden tardar entre 100 y 400 años en degradarse, convirtiéndose en micro y nanoplásticos que contaminan el agua, el aire, los alimentos e incluso han sido detectados en la sangre humana.

Si bien las bolsas plásticas forman parte de la vida cotidiana, su acumulación representa una de las principales fuentes de contaminación en calles, acequias, ríos y espacios naturales, afectando la biodiversidad y la salud ambiental.

En Malargüe, la Ordenanza N.º 1528/2011 y su modificatoria, la Ordenanza N.º 2190/2022, impulsan el Programa de Reducción de Utilización de Bolsas de Polietileno y prohíben el uso de bolsas no biodegradables en supermercados y comercios. Sin embargo, desde el municipio destacan que el verdadero cambio depende también del compromiso de cada ciudadano.

Por ello, en esta fecha se invita a la comunidad a sumarse a la campaña #MalargüeSinBolsas, incorporando un hábito simple pero significativo: llevar una bolsa reutilizable al momento de realizar las compras. Un pequeño gesto cotidiano que reduce la generación de residuos, protege el ambiente y contribuye a construir una ciudad más limpia y sostenible para las futuras generaciones.