Malargüe cerró la tercera semana del receso invernal con una ocupación turística del 81%

La tercera semana del receso invernal dejó un balance positivo para el sector turístico de Malargüe, con una ocupación promedio del 81% y un importante movimiento de visitantes que recorrieron los principales atractivos del departamento.

Según los datos relevados durante este período, la hotelería fue el segmento con mayor demanda, registrando picos de ocupación de entre el 95% y el 100%, consolidándose como la modalidad de alojamiento más elegida por los turistas.

En tanto, los alojamientos alternativos —como departamentos, hostels, aparts y cabañas— también tuvieron un desempeño favorable, con niveles de ocupación que se ubicaron entre el 65% y el 85%, manteniendo un flujo sostenido de visitantes durante la semana.

Uno de los puntos de mayor atracción fue el Valle de Las Leñas, que recibió un promedio diario de 2.300 visitantes, reafirmando su protagonismo dentro de la oferta turística invernal de Malargüe.

El movimiento turístico estuvo conformado por visitantes nacionales e internacionales. Entre los principales mercados emisores se destacaron:

Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como principal mercado de origen.

como principal mercado de origen. Mendoza .

. Santa Fe .

. Córdoba .

. Brasil, con una destacada presencia de turistas internacionales.

Durante la tercera semana del receso invernal, los visitantes disfrutaron de una amplia variedad de propuestas vinculadas al turismo de naturaleza, aventura y cultura.

Entre los sitios más recorridos se encontraron:

Valle de Las Leñas .

. Parque de Huellas .

. Planetario Malargüe .

. Volcán Malacara .

. Circuito Ruta Provincial 222 .

. Turcará .

. Reservas Naturales .

. Circuito Ruta 145.

Desde el área de Turismo destacaron el impacto positivo de la temporada invernal y la diversidad de experiencias que ofrece Malargüe, posicionándose como uno de los destinos más elegidos de Mendoza durante las vacaciones de invierno.