Malargüe celebró un nuevo título: Agustín López conquistó el cinturón en Bowen

La Escuela Municipal de Boxeo de Malargüe volvió a decir presente en un importante festival de boxeo amateur realizado en Bowen, departamento de General Alvear. La delegación estuvo integrada por Agustín López, Morena Cabrera y Sebastián Canales, quienes viajaron acompañados por su profesor, Alejandro Peletay.

La jornada dejó un saldo positivo para los representantes malargüinos. Agustín López fue una de las grandes figuras de la velada al imponerse sobre el púgil local Juan Salas y quedarse con el cinturón que estaba en juego, un título perteneciente al festival organizado en Bowen.

Tras el combate, López destacó el trabajo realizado durante la preparación y la importancia de mantener la confianza arriba del ring.

“Trabajé todas las técnicas adaptadas a los rounds de la pelea. Se me complicó por momentos con sus golpes, pero fue una linda pelea. Arriba del ring pude aplicar todo lo aprendido con el profesor. Empecé a entrenar a los 12 años y mi sueño es llegar a ser profesional”, expresó el boxeador, quien compite en la categoría de 61 a 64 kilogramos.

En tanto, Morena Cabrera disputó su segunda pelea como amateur. Si bien no pudo quedarse con el triunfo, sumó una nueva experiencia que contribuirá a su crecimiento deportivo. Por su parte, Sebastián Canales igualó su combate en una presentación muy pareja.

Desde la Escuela Municipal de Boxeo destacaron el compromiso de los deportistas y señalaron que ya trabajan con la mirada puesta en los próximos compromisos, que se desarrollarán en otras provincias.

El objetivo será continuar sumando experiencia y rodaje competitivo, fortaleciendo el desarrollo de los jóvenes boxeadores que representan a Malargüe en cada presentación.