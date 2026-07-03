Malargüe: Advierten sobre estafas telefónicas y transferencias fraudulentas en áreas rurales

La responsable de la Oficina de Defensa al Consumidor, Cecilia Aguilera, dialogó con FM 94.5 para alertar nuevamente a la comunidad, especialmente a los vecinos de la zona rural, sobre el incremento de estafas telefónicas y transferencias fraudulentas que se vienen registrando en los últimos días.

Aguilera explicó que los delincuentes utilizan distintas modalidades para engañar a las personas, por lo que recomendó no brindar datos personales a desconocidos, no confiar en llamados de personas que intenten concretar negocios telefónicamente y evitar ingresar a enlaces enviados por WhatsApp o publicados en redes sociales con falsas promociones o supuestos beneficios ofrecidos en nombre de empresas.

Asimismo, remarcó que, ante cualquier duda o situación que genere desconfianza, es fundamental consultar previamente con la Oficina de Defensa al Consumidor antes de realizar una transferencia o cualquier otra operación que resulte sospechosa.

“Siempre hay que dudar y desconfiar“, enfatizó Aguilera, al recordar que las empresas oficiales cuentan con cuentas bancarias o billeteras virtuales registradas a nombre de la propia firma y no de personas particulares. Por ello, recomendó no efectuar transferencias cuando la titularidad de la cuenta no coincida con la empresa que supuestamente ofrece el servicio o beneficio.

En caso de haber sido víctima de una estafa, indicó que el primer paso es realizar la denuncia policial contra la persona responsable y, posteriormente, acercarse a la Oficina de Defensa al Consumidor. Explicó que, en algunos casos, las empresas bancarizadas responden a los reclamos e incluso pueden hacerse cargo de determinadas operaciones fraudulentas.

Para recibir asesoramiento o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al 2604059263, por llamadas o WhatsApp, o acercarse a la Oficina de Defensa al Consumidor, ubicada en Av. Rufino Ortega Nº 457, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 13:00 horas.