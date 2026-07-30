Luis Salinas regresa al Teatro Independencia con una propuesta sonora sin fronteras

El destacado guitarrista y compositor argentino Luis Salinas regresa a Mendoza para presentarse en la sala mayor de la provincia.

La cita será el domingo 2 de agosto a las 21.30 en el Teatro Independencia, ubicado en Chile 1184 de la Ciudad de Mendoza. Las entradas para el concierto se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradaweb.com.

En esta oportunidad, el músico ofrecerá un espectáculo caracterizado por la diversidad de ritmos y su profunda capacidad interpretativa. Durante la velada, el artista encabezará un emotivo homenaje a Pocho Sosa junto a Gabriela Fernández y Lucho Aberastain. Además, estará acompañado por una sólida formación integrada por su hijo Juan Salinas en guitarra, Javier Lozano en el piano y Alejandro Tula en percusión, con quienes invitará al público a sumergirse en un universo sonoro sin fragmentaciones.

Reconocido mundialmente, Luis Salinas se destaca por dominar con la misma naturalidad expresiones tan diversas como el latin jazz, las baladas, el folclore y los boleros. Su talento ha trascendido fronteras, llevando su arte a escenarios de Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, España, Francia, Israel y Cuba.

A lo largo de su extenso recorrido artístico, el guitarrista ha compartido escenario y grabaciones con máximos referentes de la música popular y el tango, tales como Adolfo Ábalos, Horacio Salgán, Egle Martin, Jaime Torres, Lito Vitale, Chico Novarro y el Chango Nieto, sumado a la grabación de un disco de tango junto a María Graña. Entre sus colaboraciones más emblemáticas se destaca su participación en 2005 en Corazón libre, el aclamado álbum de Mercedes Sosa convocado por el Chango Farías Gómez, así como su histórica actuación en el Teatro Colón junto al maestro Dino Saluzzi.

En el plano internacional, el prestigio de Salinas lo ha llevado a cruzar caminos y compartir música con leyendas de la talla de B. B. King, Hermeto Pascoal, George Benson, Paco de Lucía, Scott Henderson, Chucho Valdés y Dave Holland, consolidándose como uno de los referentes más respetados de la música global.