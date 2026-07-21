Los salarios de los trabajadores registrados perdieron contra la inflación en mayo

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que, además, informó que en el acumulado del año y en la medición interanual siguen con pérdida de poder adquisitivo, ya que subieron 12,3% y 29,3%, respectivamente, frente a una suba de precios de 14,7% y 33,2%.

El Indec también indicó que el índice general de salarios se incrementó 2,2% en el quinto mes del año –había subido 3,7% en abril–. Este indicador incluye a los trabajadores informales, cuyos datos tienen un rezago de cinco meses por cuestiones metodológicas.

Los salarios de los trabajadores informales son los únicos que crecieron por encima de la inflación en el acumulado del año y en la medición interanual. En el primer caso, tuvieron un aumento de 23,9%, mientras que en el segundo registraron un alza de 66,3%.

Dentro de los salarios registrados, los correspondientes al sector privado aumentaron 2%, mientras que los del sector público tuvieron un alza de 1,5%. Esto va en consonancia con lo que sostuvo el Gobierno en su momento, al afirmar que el ajuste salarial desde fines de 2023 hasta la actualidad fue hecho sobre los sueldos estatales, pero no sobre los informales (que fueron los que más crecieron en los últimos meses) y los registrados privados.

El economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), comentó que el salario de los formales no logra mejorar en términos reales. “Los sueldos de los trabajadores registrados están un 2% abajo del nivel que tenían en noviembre de 2023. Esto es porque la economía urbana está estancada. Cuando hay estancamiento, no hay creación de empleo neto y tampoco sube el salario real”, explicó.

Según Colina, el salario de los informales todavía se mantiene creciendo algo por encima de la inflación, aunque ya se va desacelerando en la medición interanual. “En cualquier caso, en la medida en que siga creciendo por encima de la canasta básica, la pobreza seguirá disminuyendo, aunque a menor ritmo. Parecería que en el primer semestre de este año, el porcentaje de pobres se ubicará en el orden de 26%”, señaló el especialista.

En tanto, el economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), remarcó que la caída real de los salarios privados registrados fue de 0,1% en mayo versus abril. Y en lo que respecta a los estatales, especificó: “En el caso del sector público nacional, hubo una caída de 0,3% en términos reales, mientras que en el de los empleados públicos provinciales se registró una baja de 0,7%. Esto arrojó una disminución real de 0,6% en promedio general”.

En términos interanuales, se aprecia una caída del sector público provincial (-3,2%) y una mayor baja del sector público nacional (-7,3%). “En el caso del sector privado registrado, la disminución real interanual fue del -2,9%”, precisó el informe del Iaraf.

Asimismo, Argañaraz destacó que, en lo que va del año, el salario privado registrado registra una baja real de 3,2% en relación con igual periodo de 2025. “En el caso del sector público nacional, la pérdida real fue de 7,4% y en el del provincial, de 1,1%”, agregó.

Respecto de noviembre de 2023, mes previo a la asunción del actual gobierno nacional, los salarios privados registrados se encuentran 3,6% debajo de ese nivel y los del sector público un 17,8% abajo (36,5% los nacionales y 9,8% los provinciales). “Luego de una caída real similar en los primeros meses de 2024, los salarios públicos nacionales siguieron cayendo en términos reales, mientras que los provinciales recuperaron una parte de su caída”, concluyó Argañaraz.

En esa línea, el economista Mateo Borenstein, de la consultora Empiria, indicó que la caída real de los salarios registrados en mayo fue de 0,1%. Con vistas a lo que puede suceder en lo que resta de este año, estimó que es muy probable que se produzca una recuperación de los salarios, sobre la base de una disminución de la inflación.