Los nuevos aranceles que Donald Trump anunciaría el próximo viernes incluirían a Argentina

La Casa Blanca prepara gravámenes para productos de decenas de economías antes de que venza el esquema temporal vigente. La medida también alcanzaría a Canadá, México, la Unión Europea, China, India y Japón.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , se prepara para anunciar una nueva ronda de aranceles a las importaciones provenientes de decenas de países, entre los que se encontraría Argentina , según informó Bloomberg.

El equipo económico de la Casa Blanca trabaja para concretar el anuncio este viernes , fecha en la que vence el régimen temporal que actualmente aplica una tasa general del 10%. Sin embargo, el plan todavía no está cerrado y podría sufrir modificaciones.

La iniciativa contempla gravámenes para los países que, de acuerdo con la administración estadounidense, presentan estándares insuficientes para combatir el trabajo forzoso, compiten de manera desleal o cuentan con un exceso de capacidad industrial .

La administración de Trump propuso el mes pasado aplicar nuevos aranceles de al menos el 10% a unos 60 socios comerciales. Si las medidas entran en vigor antes del viernes, Washington evitará que se produzca un período sin recargos entre el vencimiento del esquema vigente y la implementación del nuevo régimen.

Trump estableció el actual arancel general del 10% después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara, a comienzos de este año, su anterior esquema de tarifas globales . Ante ese revés judicial, el mandatario recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio , una herramienta que permite imponer un recargo de hasta el 10% durante un máximo de 150 días para afrontar desequilibrios en la balanza de pagos, plazo que concluye esta semana.

Posteriormente, el Tribunal de Comercio Internacional también cuestionó la aplicación de la medida, aunque limitó los efectos de su decisión a los demandantes. Por ese motivo, el gravamen continuó vigente para la mayoría de los importadores.

La nueva ronda se instrumentaría mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio, que autoriza al presidente a imponer aranceles de manera unilateral cuando considere que determinadas prácticas extranjeras perjudican al comercio de Estados Unidos.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, anticipó este martes que las medidas derivadas de la investigación sobre trabajo forzoso se encuentran próximas a ser implementadas, aunque evitó confirmar una fecha.

“Esperamos ver alguna acción muy pronto. No puedo especificar un cronograma porque antes debo informar al Congreso y a otras partes interesadas”, afirmó en declaraciones a CNBC.

Qué países serían alcanzados por los nuevos aranceles

Según la propuesta elaborada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), los productos provenientes de Canadá, México, la Unión Europea y Taiwán quedarían alcanzados por un arancel del 10%.

En tanto, las importaciones procedentes de otras grandes economías, como China, India y Japón, enfrentarían una tasa del 12,5%. La información publicada por Bloomberg también incluye a Argentina entre las naciones alcanzadas, aunque por el momento no se precisó cuál sería el gravamen aplicado a sus productos.

La ofensiva comercial se profundizó durante los últimos días, dado que la administración estadounidense anunció aranceles del 50% para numerosos productos canadienses y aplicó una tarifa del 25% sobre una amplia variedad de artículos provenientes de Brasil. Con este nuevo paso, Trump ratificaría su apuesta por los aranceles a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre, pese a la preocupación de los votantes estadounidenses por el costo de vida.

Fuente: https://www.ambito.com/economia/los-nuevos-aranceles-que-donald-trump-anunciaria-el-proximo-viernes-incluirian-argentina-n6302200