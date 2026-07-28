El Gobierno de Mendoza y la administración nacional pusieron en marcha el proceso para definir el nuevo operador del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, uno de los principales sistemas de generación de energía del país. Mediante un decreto provincial y otro nacional, ambas jurisdicciones convocaron a una licitación pública nacional e internacional que permitirá adjudicar en forma conjunta la concesión para generar electricidad y la venta del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA), la empresa creada para administrar el sistema durante los próximos 30 años.

La iniciativa llega luego del vencimiento de las concesiones que estuvieron en manos de operadores privados desde 1994 y que fueron prorrogadas de manera transitoria para garantizar la continuidad del servicio. Con el nuevo esquema, Mendoza conservará la propiedad de los activos y el dominio sobre el uso del agua del río Atuel, mientras que la Nación mantendrá la competencia sobre la concesión para la generación eléctrica, por lo que ambas administraciones resolvieron realizar un único proceso licitatorio.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, sostuvo que el objetivo es “modernizar un activo estratégico para Mendoza, recuperar su potencial de generación e incorporar nuevas inversiones que fortalezcan la seguridad energética y el desarrollo de la provincia“. Según explicó, la futura concesión buscará seleccionar un operador con solvencia técnica y financiera para desarrollar un proyecto de largo plazo.

Cómo será la licitación

El decreto provincial aprobó los pliegos técnicos, legales y ambientales, además de autorizar el llamado a la licitación conjunta. El concurso contempla dos componentes inseparables: por un lado, la Provincia transferirá el 100% del paquete accionario de HEMSA y, por otro, el Estado nacional otorgará la concesión para la generación de energía eléctrica conforme a la Ley 15.336.

La adjudicación sólo quedará perfeccionada cuando ambas jurisdicciones coincidan en el mismo oferente y, además, la venta de las acciones sea ratificada por la Legislatura de Mendoza.

Para evaluar las propuestas se conformará una comisión integrada en partes iguales por representantes del Gobierno provincial y del Estado nacional. El procedimiento será instrumentado de manera conjunta y cada decisión que adopte la Nación durante el proceso deberá contar con la conformidad de Mendoza.

Mientras se desarrolla el proceso licitatorio, Hidroelectricidad Mendocina S.A. asumirá transitoriamente la operación de las centrales Nihuil I, II, III y IV hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que el adjudicatario tome posesión del sistema, lo que ocurra primero. Durante ese período la Secretaría de Energía de la Nación actuará como autoridad de aplicación y designará un veedor para supervisar el funcionamiento del complejo.

Un complejo estratégico para Mendoza

El complejo Los Nihuiles posee una capacidad instalada cercana a los 290 megavatios y está conformado por tres represas, cuatro centrales hidroeléctricas y un dique compensador sobre el río Atuel, en San Rafael. Su generación abastece al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y resulta clave para la cobertura de la demanda eléctrica del sur mendocino, especialmente en General Alvear y Malargüe.

La futura concesión también contempla un plan integral de recuperación de la infraestructura luego de los graves daños ocasionados por el aluvión de enero de 2025, que dejó fuera de servicio a las centrales Nihuil II y III. El nuevo operador deberá ejecutar inversiones para reparar los equipos afectados, modernizar las instalaciones, recuperar la capacidad de generación e incrementar la confiabilidad del sistema. Además, Nihuil IV quedará incorporada de manera definitiva al esquema general de explotación para que las cuatro centrales funcionen bajo un único modelo de operación, mantenimiento e inversiones.

Los decretos