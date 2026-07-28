Los Hospitales Schestakow y el Scaravelli, hacen el test de hepatitis

Tarda unos minutos y permite realizar una detección precoz. El 28, a las 9.30, en forma gratuita realizarán testeos en el Schestakow y el Scaravelli.

El Ministerio de Salud y Deportes conmemorará el Día Mundial de las Hepatitis Virales. Será el 28 y para esto realizará pruebas como parte de la estrategia territorial de abordaje y concientización. La idea es fomentar la prevención y mejorar el acceso al diagnóstico y al tratamiento.

Las hepatitis virales son curables o prevenibles. Hacerse el test lleva solo unos minutos y puede salvar vidas. Esta prueba además permite la detección precoz, y con eso poder hacer la confirmación y tratamiento efectivo. Así se previene la progresión de enfermedad a cirrosis y cáncer de hígado.

Es por esto y como parte de las actividades que Salud realizará al respecto es que mañana, en el Hospital Scaravelli, a las 9.30, habrá testeos gratuitos para detectar el virus del VHC. Además, realizarán una charla de capacitación destinada al personal sanitario del hospital. El objetivo es la actualización epidemiológica, la importancia del tamizaje de Hepatitis C y, los circuitos de derivación y tratamiento. Éstas son pruebas rápidas, que se realizan con una mínima muestra de sangre y se obtiene el resultado en 5 minutos.

Por un lado, las personas interesadas, en cualquier momento del año pueden asistir a los Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo (CEPAT). Allí, se estudian patologías como HIV, Sífilis, Hepatitis y otras enfermedades de transmisión sexual.

Por otro lado, en el Hospital Central, se evalúan todos los pacientes (a través del test Elisa) que resultan positivos y confirmados en bancos de sangre y se nuclea con atención hepatológica a aquellos que requieren tratamiento. Cabe destacar que también reciben tratamiento los privados de libertad con patologías positivas.

¿Qué es la hepatitis?

La hepatitis es una inflamación del hígado causada por diversas causas, entre ellas las infecciones virales. Esto es debido a que en sus etapas iniciales suele ser asintomática. Hay distintos tipos:

– Hepatitis A (VHA):Origen y transmisión: Se transmite por vía entérica, principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados con materia fecal o por falta de higiene en las manos. Cuenta con una vacuna altamente eficaz e impulsada dentro del Calendario Nacional de Vacunación (dosis única a los 12 meses de vida). Además, se previene con el lavado frecuente de manos y el consumo de agua segura.

– Hepatitis B (VHB): Origen y transmisión: Se transmite por contacto con fluidos corporales infectados (sangre, semen o fluidos vaginales), principalmente mediante relaciones sexuales sin protección, transmisión vertical (de madre hijo durante el parto) o uso compartido de elementos punzocortantes. La medida preventiva clave es la vacuna contra la Hepatitis B, universal, gratuita obligatoria para todas las edades (incluida en el Calendario Nacional). También, se previene utilizando preservativo en todas las relaciones sexuales asegurando el uso de material estéril o descartable.

– Hepatitis C (VHC): Origen y transmisión: Se transmite por contacto directo de sangre con sangre (trasfusiones no controladas históricamente, insumos médicos no esterilizados, instrumentos para tatuajes o piercings sin normativas sanitarias o intercambio de jeringas). Aunque no existe vacuna para la Hepatitis C, hoy en día la enfermedad es 100% curable mediante tratamientos orales con antivirales de acción directa, altamente efectivos y de corta duración. La prevención se centra en evitar el contacto directo con sangre no evaluada.