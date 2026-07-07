Los contenidos audiovisuales del CONICET se incorporan a Flow para acercar la ciencia y el conocimiento a más y nuevas audiencias

Gracias a una alianza entre el CONICET y Personal, la plataforma de entretenimiento y streaming Flow suma a su catálogo documentales y series producidos por CONICET Documental. También se realizarán producciones conjuntas.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Personal consolidaron una alianza para incorporar al catálogo de Flow, la plataforma de contenidos, tv en vivo y streaming, producciones audiovisuales desarrolladas por CONICET Documental. De esta manera, todos los usuarios ya pueden acceder a una selección de documentales y series que acercan el trabajo científico argentino a nuevas audiencias a través de un formato accesible y de amplia difusión. El acuerdo tiene también el objetivo de continuar incorporando contenidos del organismo a la plataforma y desarrollar en conjunto nuevas producciones.

La iniciativa incluye la serie “Donde nace el conocimiento” y los documentales “Hacer vino en el desierto”, “Campaña Cero”, “Georgias, la cordillera sumergida” y “Estación agujero azul”, entre otras, con la futura ampliación del catálogo -con más contenidos de CONICET Documental- y el desarrollo conjunto de nuevas producciones. Estas producciones reflejan la diversidad de investigaciones que se desarrollan en el sistema científico nacional y buscan fortalecer el vínculo entre la ciencia y la sociedad mediante relatos audiovisuales de alta calidad.

Asimismo, varios de estos contenidos muestran cómo la ciencia y la innovación impactan en diversos sectores productivos. En este sentido, por ejemplo, se encuentra la producción “Hacer vino en el desierto”, un documental que muestra el impacto de la ciencia en el sector industrial vitivinícola y la articulación entre investigadores y productores, logrando el desarrollo de la vitivinicultura en regiones áridas de la Argentina a partir del conocimiento científico y tecnológico. La programación también aborda temáticas vinculadas a las ciencias de la Tierra y del ambiente, la oceanografía, la astronomía y la exploración científica en territorios remotos, mostrando cómo distintas disciplinas contribuyen a ampliar el conocimiento sobre nuestro país y mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Flow es la plataforma de tv en vivo, contenidos y streaming de Personal, que integra todos los contenidos en un solo lugar a través de una experiencia diferencial que agrega valor al momento de elegir qué ver y cómo hacerlo. Es una experiencia multiplataforma accesible desde diversos dispositivos. Los usuarios pueden encontrar propuestas originales y de calidad que forman parte de un catálogo que cuenta con más de 4500 títulos originales y adquisiciones para consumir On Demand como películas, documentales, estrenos del cine, series y shows musicales en vivo. Desde hace 10 años y con más de 60 producciones propias, Flow apuesta por la industria nacional y el desarrollo de contenidos de valor para la audiencia, aliándose con partners para la promoción de temáticas de interés.

La incorporación de producciones de CONICET Documental a Flow representa una nueva oportunidad para ampliar el alcance de la comunicación pública de la ciencia, acercando investigaciones, historias y protagonistas del sistema científico argentino a públicos cada vez más amplios y diversos. Esta alianza entre ambas instituciones busca ser una apuesta por las producciones locales, el fomento de la innovación tecnológica y la difusión de contenidos científicos y culturales de alcance masivo.