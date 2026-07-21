Los clubes de rugby de Mendoza venderán entradas para Los Pumas y recibirán el 70% de lo recaudado

En el marco de este importante evento internacional, el Gobierno de Mendoza pondrá a disposición de los clubes de rugby de la provincia un cupo de entradas para su comercialización, con el objetivo de fortalecer a las instituciones deportivas.

Del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % quedará para cada club, lo que generará un ingreso directo que podrá destinarse al desarrollo de sus actividades, la formación de jugadores y el mantenimiento de su infraestructura.

La iniciativa, articulada entre la Subsecretaría de Deportes y los clubes mendocinos, permitirá que las instituciones no solo acompañen al seleccionado argentino desde las tribunas, sino que también obtengan un beneficio económico concreto a partir de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

Para Mendoza es un orgullo volver a recibir a Los Pumas. La realización de este tipo de encuentros posiciona a la provincia como sede de grandes competencias internacionales y genera un importante impacto deportivo, turístico y económico.

Al mismo tiempo, se busca que los clubes mendocinos sean protagonistas de esta fiesta del rugby y que el partido les deje un beneficio concreto. Los recursos obtenidos contribuirán al fortalecimiento institucional, la formación de deportistas y el desarrollo de sus actividades.

Los Pumas cerrarán la serie ante Australia en Mendoza

El partido entre Los Pumas y Australia se disputará el sábado 5 de septiembre, a las 18, en el Estadio Malvinas Argentinas, y marcará el cierre de la serie que el seleccionado argentino jugará ante los Wallabies en nuestro país.

Previamente, el equipo dirigido por Felipe Contepomi enfrentará a Sudáfrica el 8 de agosto, en Buenos Aires, y luego jugará ante Australia el 29 de agosto, en Jujuy.

Ficha

Partido: Argentina (Los Pumas) vs. Australia (Wallabies).

Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026.

Hora: 18.

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza.