Los alumnos de las Escuelas Agrotécnicas continúan trabajando en la «Feria Franca Municipal»

La Feria Franca Municipal se consolida como un espacio de encuentro entre los productores locales, vecinos y las escuelas agrotécnicas de San Rafael. En esta oportunidad, estuvo la escuela Pascual Iaccarini, cuyos alumnos y docentes ofrecieron

La iniciativa surgió tras una propuesta impulsada por el intendente Omar Félix para integrar a las escuelas técnicas dentro del circuito de comercialización de la feria.

«Es una propuesta que beneficia tanto a los estudiantes como a los vecinos, que encuentran productos muy buscados y de excelente calidad», señaló el coordinador de la Feria Franca, Jonathan Pugno.

En ese sentido, adelantó que los próximos 7 y 8 de agosto será el turno de la escuela Julio Gatica del paraje La Guevarina (Villa Atuel).

«Son productos tradicionales que identifican a nuestro departamento y que además tienen un enorme valor agregado porque detrás hay aprendizaje, trabajo y arraigo», expresó Pugno.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALZIACIÓN

Un dato a tener en cuenta, es que en estas vacaciones de invierno, muchos turistas se acercaron a la feria a adquirir productos regionales, lo que demuestra el interés por la producción local y el potencial del mercado itinerante para la comercialización.

Recordamos que la Feria Franca funciona los martes en Plaza Libertad, los miércoles en Plaza Espínola de Pueblo Diamante, los jueves en Plaza España, los viernes en Aristóbulo del Valle y España, y los sábados en la Plaza Almirante Brown del barrio Unimev, siempre entre las 8:30 y las 13:30.