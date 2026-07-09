Lobesia botrana: el Gobierno de Mendoza avanza en la planificación de una nueva campaña de control

En el marco de la planificación de la próxima temporada agrícola y tras la finalización del Operativo de Control de Lobesia botrana 2025/2026, se reunieron autoridades y equipos técnicos del Ministerio de Producción y del Iscamen con representantes de las principales entidades vitivinícolas de Mendoza.

Esta mañana, en la Casa de Gobierno se reunió un nuevo Comité Técnico Interinstitucional, donde referentes de los sectores público y privado analizaron los resultados del último operativo y comenzaron a definir los lineamientos para la campaña 2026/2027, con el objetivo de coordinar estrategias de manejo integrado y fortalecer las acciones de control en las principales áreas vitícolas de Mendoza.

En este marco, se destacaron los resultados de la campaña 2025-2026 destacando la reducción en las detecciones de la plaga en cerca del 70 % en los distintos oasis productivos de la provincia.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro Rodolfo Vargas Arizu, acompañado por el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo: el director de Agricultura, Alfredo Draque; el secretario técnico del Iscamen, Guillermo Azín, y autoridades y equipos técnicos del Centro Regional Cuyo del Senasa. Así mismo, por el sector privado asistieron representantes de Fecovita, Bodegas de Argentina e Inspecciones de Cauce de la provincia.

Estas entidades coincidieron en destacar la efectividad del esquema de manejo implementado por eI Iscamen durante la última temporada y propusieron dar continuidad a una estrategia de similares características, profundizando las acciones en aquellas áreas que requieren una atención diferencial.

El comité sumó aportes a la planificación del próximo operativo, incluyendo las gestiones para la adquisición de los insumos estratégicos que permitirán ejecutar las acciones de control en tiempo y forma.

Desde el Iscamen destacaron que la planificación anticipada, el monitoreo permanente y la articulación entre los organismos públicos y el sector privado continúan siendo pilares fundamentales para sostener la disminución de la plaga y proteger la producción vitivinícola de Mendoza.

Una estrategia basada en el manejo integrado

La campaña 2025/2026 se desarrolló mediante un esquema de manejo integrado, que combinó distintas herramientas de control, entre ellas la distribución de difusores de feromonas para confusión sexual, aplicaciones aéreas de insecticidas de bajo impacto ambiental en los oasis Norte y Este, tratamientos específicos para viñedos bajo producción orgánica y la aplicación aérea de feromonas asperjables durante la segunda generación del insecto.

Gracias a estas acciones, el operativo alcanzó una cobertura superior a 130.000 hectáreas de viñedos y benefició a más de 9.000 productores vitivinícolas de toda la provincia, asegurando la ejecución de las intervenciones en los momentos oportunos para maximizar su efectividad.

Los resultados obtenidos a través de la red oficial de monitoreo evidenciaron una disminución cercana al 70 % en las detecciones de Lobesia botrana respecto de la campaña anterior, lo que consolida una tendencia favorable para la sanidad de los viñedos mendocinos y reafirma la eficacia de una estrategia basada en la planificación, el manejo integrado y el trabajo conjunto entre el Estado y el sector productivo.