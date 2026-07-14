Llega una nueva edición de ¡Atrévete! Café Literario, en el ECA Sur

A cargo de la profesora Lidia Legascue, la convocatoria está abierta para el lunes 13 de julio, a las 17, en el espacio cultural de San Rafael. La participación es libre y gratuita.

¡Atrévete! Café Literario será un encuentro orientado a despertar la creatividad en la palabra y que, además, busca consolidar el ECA Sur como un punto de encuentro dinámico donde el arte, en su expresión literaria, sea el motor de crecimiento colectivo.

El Espacio Contemporáneo de Arte (ECA Sur) invita a participar en un nuevo encuentro de ¡Atrévete! Café Literario, un espacio coordinado por la profesora Lidia Legascue que propone compartir el gusto por la lectura y la escritura en un ambiente cálido, de escucha e intercambio.

La actividad busca generar un espacio donde la creatividad pueda expresarse libremente a través de poemas, relatos y narraciones, promoviendo el encuentro entre personas con intereses comunes y fortaleciendo la confianza para compartir la propia voz.

Uno de los principales objetivos del café literario es acompañar especialmente a quienes aún no se animan a leer sus textos en público, brindándoles un entorno respetuoso que los incentive a dar ese primer paso. De esta manera, el encuentro se consolida no solo como un ámbito de lectura y escritura, sino también como una experiencia de crecimiento personal y colectivo, donde la palabra circula, se comparte y adquiere nuevos significados.

Además del intercambio literario, la propuesta incluye un momento para compartir un café entre los asistentes, favoreciendo un clima cercano que invita al diálogo y al intercambio de experiencias.

La cita es el lunes 13, a las 17, en el ECA Sur Enrique Sobisch, ubicado en Av. El Libertador y Mitre de San Rafael. Es gratuito y no requiere inscripción previa.