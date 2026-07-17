Llega “Misión Saludable” con una propuesta gratuita para toda la familia en estas vacaciones de invierno

En el marco de las actividades organizadas para las Vacaciones de Invierno 2026, Malargüe recibirá el espectáculo “Misión Saludable”, una propuesta encabezada por David Dosán que combina entretenimiento, aprendizaje y promoción de hábitos saludables para niños y sus familias.

La función se realizará el sábado 18 de julio a las 17:00 horas en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, ubicado sobre la Ruta Nacional 40 Norte.

La actividad, impulsada por la Municipalidad de Malargüe, será con entrada libre y gratuita, con acceso por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir con anticipación para asegurar un lugar.

“Misión Saludable” forma parte de la programación especial de las vacaciones de invierno y busca ofrecer una experiencia dinámica e interactiva, promoviendo valores vinculados a la alimentación saludable, la actividad física y el bienestar mediante un formato pensado especialmente para el público infantil.