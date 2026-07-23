Llega al Fader la segunda edición del ciclo de charlas “El museo como aula”

La capacitación busca acercar el patrimonio del Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú a la comunidad educativa para transformarlo en un recurso pedagógico vivo e interdisciplinario.

A partir del jueves 30, el Museo Provincial de Bellas Artes “Emiliano Guiñazú-Casa de Fader” será sede de la segunda edición del ciclo de seminarios El museo como aula. La iniciativa, organizada en articulación con el Instituto de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras, se extenderá hasta el 3 de diciembre y está dirigida a docentes de artes visuales de todos los niveles, coordinadores y supervisores del área, así como a estudiantes avanzados de profesorados y licenciaturas en arte.

El ciclo cuenta con cupos limitados por lo que se requiere realizar una inscripción previa en el siguiente enlace.

Esta propuesta formativa busca fortalecer el vínculo entre los espacios culturales y las instituciones escolares, brindando herramientas teóricas y didácticas para integrar el patrimonio artístico local en las aulas. A través del análisis de las obras y de los grandes referentes de la plástica regional que integran la Colección Patrimonial, el ciclo invita a repensar la enseñanza del arte desde una perspectiva contextualizada, interdisciplinaria y vinculada de forma directa con el entorno.

El museo como espacio de aprendizaje vivo

En el escenario educativo actual, resulta fundamental promover instancias de formación docente que trasciendan la visita tradicional al museo y conviertan a este espacio en un entorno dinámico de aprendizaje. En este sentido, la capacitación aspira a que las y los educadores se consoliden como mediadores activos entre la institución patrimonial y sus estudiantes, fomentando la valoración, el disfrute y el interés por las artes visuales mendocinas.

La capacitación comprenderá un total de once encuentros presenciales de dos horas de duración cada uno, dictados en la sede del museo ubicada en San Martín 3651 (Mayor Drummond, Luján de Cuyo).

Sobre el ciclo de charlas

A lo largo de los cuatro meses de dictado, destacados especialistas, investigadores y docentes abordarán un recorrido temático multidisciplinario que incluye historia del arte local, perspectiva de género, análisis de técnicas y análisis del campo artístico moderno en Mendoza.

El cuerpo docente estará integrado por el Lic. Pablo Chiavazza, la Dra. Gabriela Vásquez, la Dra. Emilce Sosa, la Prof. Macarena Espinosa, la Mgtr. Roxana Jorajuría, la Dra. Verónica Cremaschi, la Dra. Rosana Aguerregaray, la Lic. Florencia Giovannini, la Prof. Adriana Iris Pozzoli y la Prof. Mariana Gilyam. Entre los ejes que se trabajarán se destacan la figura del gaucho pintor Vicente Lahir Estrella, las estrategias pedagógicas sobre Elena Capmany, el grabado de Víctor Delhez, la trayectoria de Rosario Moreno y las primeras egresadas de la Facultad de Artes y Diseño, la producción de Mario Vicente y el abordaje de las artes visuales mendocinas como territorio pedagógico.

Dado que la actividad cuenta con cupos limitados, las personas interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción correspondiente. Con puntaje docente en trámite.