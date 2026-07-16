Llega al ECA Sur el taller y milonga itinerante «Nomadic milonga colora»

El viernes 17 de julio, a las 19.30, el Espacio Contemporáneo de Arte Enrique Sobisch (ECA Sur), ubicado en el kilómetro 0 de San Rafael, será el escenario de la destacada propuesta cultural Nomadic milonga colora. Un proyecto internacional e itinerante fundado por la artista suiza Mira Tschaeni que propone un cruce único entre la tradición del tango argentino y el arte contemporáneo. La actividad es gratuita y abierta al público y no se requiere experiencia previa para participar.

La iniciativa, concebida originalmente como una pista de baile móvil, cuenta desde hace un año con la colaboración del artista escénico sanrafaelino Elvio Ávila.

Juntos trabajan en el desarrollo de experiencias en torno al abrazo y la participación comunitaria, buscando crear nuevas formas de transmitir el tango y tender puentes hacia disciplinas como la performance y el teatro. Este encuentro en el Sur mendocino forma parte de una gira que conecta a Suiza, Chile y Argentina promoviendo el intercambio cultural continuo entre ambos países.

La jornada comenzará a las 19.30 con una actividad de dos partes que incluye el conversatorio “El abrazo en la soledad” y la práctica abierta “Tango y presencia”, un espacio diseñado para explorar la escucha, el movimiento y el encuentro sin necesidad de contar con experiencia previa ni asistir en pareja. Posteriormente, a partir de las 20.15 y hasta las 23.15, se dará inicio a la milonga tradicional con música de las grandes orquestas. Este bloque contará con el acompañamiento especial de la Asociación sanrafaelina de tango y de los organizadores de la clásica milonga «El Arranque».

El proyecto de Mira Tschaeni y Elvio Ávila integra la investigación escénica, el movimiento y las artes visuales con el fin de transformar al espectador en un participante activo. Tras su paso por las ciudades chilenas de La Serena, Valparaíso y Santiago, y su presentación en San Rafael, la gira internacional continuará en la Ciudad de Buenos Aires antes de emprender su regreso a Europa, con fechas programadas en Suiza y Alemania.

Sobre los artistas

Mira Tschaeni es una reconocida artista, docente y gestora cultural suiza enfocada en la transformación de espacios temporales en lugares de encuentro social. A través de su pista de baile móvil en «Nomadic Milonga Colora», traslada el tango a estaciones, plazas y salas convencionales y no convencionales, revalorizando el baile como un lenguaje común capaz de reunir a desconocidos.

Por su parte, el sanrafaelino Elvio Ávila consolidó una destacada trayectoria internacional en el ámbito de las artes escénicas, radicándose principalmente en Suiza. En 2021 obtuvo el primer premio del certamen nacional suizo por su obra Mi vida en Tránsito, la cual fue seleccionada para el 9º Encuentro Suizo de Teatro. Su búsqueda artística articula el teatro, el movimiento y los formatos participativos. En su producción más reciente, Umarmung (2024-2025), exploró los lazos afectivos entre las personas y los animales de compañía junto a Jujuy, su perra adoptada en Uspallata.