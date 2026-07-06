Lectura en Vacaciones, el plan para este invierno

Para este receso invernal, el gobierno escolar conjuntamente a la Subsecretaría de Cultura, ha dispuesto una serie de actividades que fomentan el hábito lector, destinadas tanto para los estudiantes como para las familias.Por un lado, Lectura en Vacaciones, un espacio online que contiene consejos y distintos libros para compartir con los chicos que cursan el nivel inicial, el primario y el secundario. Por otro, una amplia agenda cultural que incluye las ofertas de la Subsecretaría de Cultura y actividades recreativas y educativas vinculadas con el teatro, la música y la danza. Esta oferta estará vigente desde el domingo 5 de julio hasta el viernes 17 de julio, con el final de las vacaciones de invierno.

Lectura invernal

Entre las lecturas seleccionadas para nivel primario se encuentran: El libro de la selva, de Rudyard Kipling; la antología Mitos y cuentos tradicionales; Penales en la siesta y otros cuentos, de Rogelio Aguilera; El extraño fútbol de los mayas, de Luis Gruss; Pisa pisuela color de ciruela (poesía de tradición oral), de Susana Itzcovitch y Julián Roldán, entre otras obras.

Para el nivel secundario, los textos elegidos son: La pelota, de Felisberto Hernández; Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll; Las aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Dafoe; Axolotl, de Julio Cortázar, entre otros.

Cabe destacar que, a esta propuesta diseñada para estimular el hábito de la lectura, también se le suma una serie de recomendaciones y sugerencias para desarrollar la práctica lectora en la familia, como armar un rincón de cuentos.

Asimismo, se está incorporando en la página una serie de juegos para estudiantes de 1º grado con el fin de fortalecer los aprendizajes matemáticos de la primera parte del año. Para esto, el equipo técnico diseñó distintos juegos con cartas y otros entretenimientos que se pueden jugar en las casas con toda la familia.

Acceda a las lecturas propuestas en: https://www.mendoza.edu.ar/tag/grandes-lectores/.