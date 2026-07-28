Latorre inauguró el “Encuentro Internacional sobre naturaleza e infraestructura para la seguridad hídrica”, que reúne a expertos del mundo en Mendoza

La ministra de Energía y Ambiente, junto al intendente de la Ciudad de Mendoza, abrió este encuentro internacional que durante tres días reúne a especialistas, organismos internacionales, universidades, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para debatir soluciones basadas en la naturaleza, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo hídrico.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto al intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, encabezó en la Nave Cultural la apertura del Encuentro Internacional y Taller Técnico «Naturaleza como Infraestructura para la seguridad hídrica en ecosistemas áridos», que durante tres días reunirá en Mendoza a especialistas, organismos internacionales, universidades, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades técnicas e institucionales para impulsar soluciones basadas en la naturaleza frente a los desafíos de la aridez, el cambio climático y el riesgo aluvional, además de promover el intercambio de experiencias sobre gestión del agua y resiliencia climática.

En el acto participaron el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, María Teresa Badui; la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda; el director de Hidráulica, Pablo Rodríguez; la directora ejecutiva del Fondo de Agua del Río Mendoza, Lia Martínez, y representantes de instituciones nacionales e internacionales vinculadas con la seguridad hídrica.

Durante su intervención, Latorre destacó el trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado, el ámbito académico y las organizaciones internacionales para diseñar políticas públicas de largo plazo frente a los efectos del cambio climático.

«Parte del mensaje que tengo para transmitirles es la importancia del trabajo articulado, de la cooperación y de la coordinación. Estos espacios permiten poner en común las mejores prácticas para construir soluciones de largo plazo», afirmó.

La ministra sostuvo que la planificación de políticas públicas requiere una mirada integral y una coordinación permanente entre los distintos niveles del Estado y el sector privado.

«Trabajamos codo a codo con la Subsecretaría de Infraestructura, con los municipios, con la Legislatura y con el sector privado. Esa es la única forma de que la interdisciplinariedad sea una realidad y podamos generar mejores soluciones para la ciudadanía y políticas públicas de largo plazo», señaló.

Asimismo, remarcó que la adaptación al cambio climático y el desarrollo de infraestructura resiliente solo pueden construirse sobre información confiable y una gobernanza sólida. «No podemos planificar si no es sobre la base de información de calidad», expresó, al destacar los avances de Mendoza a través del Plan Estratégico de Sostenibilidad y del Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático.

Finalmente, sostuvo que «la gobernanza no es solamente responsabilidad del Gobierno; es responsabilidad de toda la sociedad. Es la articulación entre el sector público, el sector privado y el sector académico».

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, aseguró que las ciudades tienen un papel central en la adaptación al cambio climático y destacó la necesidad de fortalecer la infraestructura resiliente. «Si trabajamos articuladamente entre el Estado, la ciencia, el sector privado y la sociedad civil, Mendoza tiene toda la capacidad para liderar la agenda de resiliencia urbana y adaptación al cambio climático en la región», afirmó.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, María Teresa Badui, explicó que la gobernanza territorial constituye un proceso de toma de decisiones basado en la cooperación entre instituciones para garantizar la seguridad hídrica. La funcionaria señaló que el principal desafío del piedemonte mendocino no pasa únicamente por desarrollar infraestructura, sino por fortalecer los mecanismos institucionales de coordinación y planificación para gestionar un territorio altamente vulnerable, consolidando políticas que permitan reducir riesgos y ordenar el crecimiento urbano.

A su turno, el director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, expuso sobre la evolución del enfoque de la Dirección de Hidráulica hacia un modelo de gestión integral del riesgo hídrico.

Rodríguez recordó que Mendoza tiene una extensa trayectoria en el manejo del agua, pero advirtió que la expansión urbana incrementó la exposición a los riesgos aluvionales al ocupar sectores históricamente destinados al escurrimiento natural. “Por eso es necesario combinar infraestructura, ordenamiento territorial y gobernanza para definir “hacia dónde crecemos. Y en eso estamos trabajando”, destacó Rodríguez.

Finalmente, la directora ejecutiva del Fondo de Agua del Río Mendoza, Lia Martínez, destacó que el riesgo aluvional fue priorizado como uno de los principales desafíos para Mendoza y sostuvo que el encuentro constituye un ejemplo del valor de la articulación entre sectores diversos involucrados.

Un encuentro para fortalecer la seguridad hídrica

El encuentro se desarrolla del 27 al 29 de julio y es organizado por el Fondo de Agua del Río Mendoza (FARM), el Gobierno de Mendoza y el Proyecto Nature Scapes de la Unión Europea, junto con WWF Internacional (World Wildlife Fund, Fondo Mundial para la Naturaleza), en articulación con municipios de la cuenca del río Mendoza, organismos internacionales, universidades, centros de investigación y organizaciones especializadas en gestión del agua y resiliencia climática.

Durante tres jornadas se abordarán experiencias nacionales e internacionales sobre gobernanza territorial, seguridad hídrica, infraestructura natural, financiamiento para soluciones basadas en la naturaleza y drenaje urbano sostenible. El programa incluye paneles con especialistas del Banco Mundial, CAF, WWF Internacional, The Nature Conservancy, el Consejo Federal de Inversiones, el Departamento General de Irrigación y organismos de Chile, España y los Países Bajos, además de talleres técnicos y una visita a proyectos de restauración hidrológica en el piedemonte mendocino.

El objetivo es fortalecer capacidades institucionales, intercambiar herramientas innovadoras para la gestión del agua y avanzar en el diseño de políticas públicas que integren las soluciones basadas en la naturaleza como complemento de la infraestructura hidráulica tradicional, contribuyendo a una mayor resiliencia frente al cambio climático en Mendoza y otras regiones áridas de América Latina.