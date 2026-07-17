Las Leñas recibió las primeras grandes nevadas y prevén una histórica acumulación de nieve en la cordillera

Las primeras imágenes del fuerte temporal invernal que afecta a la cordillera mendocina ya comenzaron a multiplicarse en las redes sociales. Desde el centro de esquí Las Leñas compartieron un video que muestra el inicio de las intensas nevadas pronosticadas para los próximos días, en un contexto de alertas meteorológicas vigentes para gran parte de Mendoza.

El registro fue publicado por el Parador Cóndor Point, ubicado en el complejo turístico del sur provincial, acompañado por un mensaje que anticipa la magnitud del fenómeno: «¡Ahora sí! Empezó el temporal, la gran nevada 2026. Según los pronósticos se esperan más de dos metros de nieve».

Las imágenes reflejan una nevada constante que marca el comienzo de un evento meteorológico de gran intensidad y que, de acuerdo con las previsiones, podría extenderse durante varios días, dejando una importante acumulación nívea en la alta montaña.

Mendoza atraviesa un fuerte temporal invernal

El fenómeno no se limita a Las Leñas. La provincia se encuentra bajo un escenario climático complejo debido a la combinación de intensas nevadas en la cordillera, viento Zonda en distintos sectores, bajas temperaturas y precipitaciones.

Ante estas condiciones, la Dirección de Defensa Civil activó los protocolos previstos para tormentas invernales severas, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes las alertas por nevadas y viento.

Las autoridades solicitaron a la población evitar viajes hacia la alta montaña salvo que sean estrictamente necesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer la evolución del temporal.

El temporal podría extenderse durante varios días

Los pronósticos meteorológicos indican que las condiciones inestables podrían mantenerse durante gran parte de la segunda quincena de julio. Se esperan nevadas persistentes en la cordillera, episodios de viento Zonda y, posteriormente, el ingreso de una masa de aire frío que mantendrá las bajas temperaturas en toda la provincia.

Además de las complicaciones que podría generar sobre rutas, pasos internacionales y actividades en la montaña, el temporal también representa una buena noticia para Mendoza desde el punto de vista hídrico.

La importante acumulación de nieve prevista contribuirá a incrementar las reservas de agua que alimentan los ríos durante la temporada de deshielo, un recurso fundamental para el abastecimiento y la producción agrícola de la provincia.