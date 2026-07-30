Las inquietudes de Kristalina Georgieva sobre el rumbo de la economía argentina

La titular del FMI se mostró muy confiada en la firmeza del presidente Javier Milei en defender el equilibrio fiscal. Indago sobre el tipo de cambio y manifestó su preocupación por la informalidad de la economía.

“¿Cómo ven ustedes que el tipo de cambio se ubique en el techo de la banda?” ($1.842) fue una de las preguntas que hizo Kristalina Georgieva a sus interlocutores en el país durante su última visita, según señalan quienes tuvieron oportunidad de conversar con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En esa conversación, Georgieva le dedicó un tramo de su conversación a la experiencia de la convertibilidad de 1 peso 1 dólar de los años 90 implementada por el gobierno de Carlos Menem. Aquel modelo fracasó, entre otros motivos, por la fuerte apreciación del peso y desequilibrio en las cuentas públicas.

Estas referencias no son casuales. La economista búlgara manifestó, en más de una oportunidad, su “convencimiento” en cuanto a que “esta vez va a ser diferente” la suerte de la Argentina por la firme determinación del presidente Javier Milei de mantener el equilibrio fiscal.

Los análisis técnicos del FMI revelan que se encuentran preocupados por el nivel del tipo de cambio. En el último staff report sobre la Argentina, realizado a principios de mayo, se señala que el dólar oficial registró “una apreciación de alrededor del 13% en términos reales desde finales de 2025”.

Cabe recordar que históricamente el FMI se opuso a un tipo de cambio fijo, como rigió durante la convertibilidad, y que en sus políticas recomienda la libre flotación.

Este miércoles el tipo de cambio oficial mayorista cerró a $1.496, ubicándose 23% por debajo del techo de la banda superior de intervención.

Informalidad

Otro tema de preocupación que manifestó Georgieva fue el crecimiento de la informalidad laboral. En tanto, analistas privados calculan que la economía “en negro” ronda el 40% del PIB.

Este tema no es menor ya que afecta la recaudación impositiva complicando el cumplimiento del equilibrio fiscal. A su vez, por el lado del gasto, el recorte se torna difícil después del ajuste ya realizado y por la alta proporción de erogaciones que se actualizan automáticamente por inflación. En junio pasado, el Tesoro no alcanzó la meta de superávit prevista para el primer semestre del año (fue de $6,3 billones, unos $600.000 millones por debajo del objetivo).

En los últimos días, los operadores señalan que ha crecido la demanda por cobertura de las empresas. Sin embargo, se comenta que el Banco Central, básicamente mediante la venta de títulos dólar link, intentó ponerle un freno a la demanda.

Al respecto, se interpreta que el Ministerio de Economía aspira a mantener contenida la divisa para evitar que la suba del dólar se traslade a precios. El presidente Javier Milei señala que bajar la inflación es su prioridad.

Evaluación in situ

La visita de Georgieva a la Argentina tuvo como objetivo último evaluar la sustentabilidad del programa acordado por el país con el FMI – un tema sobre el que plantean dudas los técnicos del organismo – y realizar los ajustes necesarios, según trascendió en Washington.

En el FMI tienen una visión muy positiva de la forma en que el Gobierno de Javier Milei está ordenando la macroeconomía – equilibrio fiscal, fortalecimiento del Banco Central, reducción de la inflación, entre otros aspectos-.

Pero al mismo tiempo no queda fuera del análisis la marcada división que presenta la sociedad argentina – con una parte de la población que eventualmente podría inclinarse por una opción populista en las próximas elecciones, poniendo en riesgo el rumbo de las políticas –.

El modelo económico tiene la particularidad que los sectores más dinámicos – energía, minería, agro – son proveedores de divisas, pero generan relativamente poco empleo. Por el contrario, las actividades más afectadas – industria, comercio y construcción – son demandantes de dólares e intensivos en mano de obra.

De la combinación de lo anterior resulta que se tienden a resolver los – históricos – problemas que el país sufría en el frente externo. Al respecto, para este año, el consenso de los economistas espera un superávit comercial de más de u$s23.000 millones, récord que hasta podría llegar a quedarse corto si se cumple el pronóstico de u$s27.000 millones del economista Ricardo Arriazu.

La otra cara de la moneda es que observa una precarización del trabajo y una caída en el empleo formal –incluso en los sectores con mejor desempeño –. Así, entre noviembre del 2023 y mayo del 2026, industria, construcción y comercio muestran disminuciones en el nivel de producción del orden del 9% y en el empleo formal de 6%, según un estudio de IDESA sobre datos oficiales.

La actividad financiera creció 12% pero la ocupación cayó 6%. Y petróleo, gas y minería se expandieron 37% en promedio, pero el empleo se redujo 9%.

Para los sectores más intensivos en mano de obra, como la industria, construcción y comercio (representan aproximadamente el 45% del empleo total), los datos muestran que cae la producción y se destruyen puestos de trabajo. En los sectores extractivos y la intermediación financiera crece fuerte la producción, pero también destruyen empleo.

Salvo el agropecuario, que es el único que muestra aumentos en el nivel de actividad y en la ocupación, en el resto de los sectores dinámicos la reconversión y el cambio tecnológico llevan a que también caiga el empleo.

En este contexto se explica el énfasis puesto por Georgieva en el sentido de buscar un crecimiento más equilibrado, reducir la carga financiera de las familias y fomentar el empleo, particularmente en las pequeñas y medianas empresas.

Georgieva se animó al tango durante su visita a Argentina

Más allá de su agenda oficial, Georgieva se permitió un momento más distendido y se animó a dar sus primeros pasos de tango. La funcionaria compartió en sus redes sociales un video del encuentro junto a la reconocida bailarina Mora Godoy y su grupo de artistas.

“Sin probar el tango no podía irme de Argentina”, escribió Georgieva al publicar las imágenes, en las que agradeció a sus profesores por la experiencia. “Grandes maestros que hicieron que pareciera mucho más fácil de lo que realmente es”, agregó la titular del organismo internacional, que destacó la dificultad del tradicional baile argentino.

El momento rápidamente se convirtió en una de las postales más llamativas de su paso por el país, en medio de una agenda marcada por reuniones y encuentros vinculados a la situación económica argentina.

Fuente;https://www.ambito.com/economia/las-inquietudes-kristalina-georgieva-n6305078