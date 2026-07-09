En la vigilia por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, el presidente Javier Milei utilizó la cadena nacional para hacer un balance de su gestión, defender el rumbo económico y anticipar la segunda etapa de su programa de gobierno. Desde la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán, el mandatario sostuvo que la Argentina atraviesa una “segunda independencia”, esta vez del “Estado presente“, y convocó a consolidar las reformas impulsadas desde diciembre de 2023.

Durante un discurso de más de media hora, Milei afirmó que su administración logró revertir la crisis heredada, evitó una hiperinflación y redujo la pobreza. “Nuestro gobierno asumió un histórico compromiso: liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado presente“, sostuvo. En esa línea, aseguró que “los argentinos decidieron seguir el camino de poner al Estado en su justo lugar, lo eligieron en 2023 y lo ratificaron en 2025”, al reivindicar el respaldo electoral obtenido por el oficialismo.

El Pacto de Mayo, eje del mensaje presidencial

El Presidente dedicó buena parte de su exposición a reivindicar el Pacto de Mayo, firmado hace dos años junto a la mayoría de los gobernadores. Recordó los diez compromisos establecidos en ese acuerdo, entre ellos la defensa de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, una reforma tributaria, cambios en el régimen de coparticipación, una reforma laboral, otra previsional y una mayor apertura comercial.

Según Milei, esos principios comenzaron a traducirse en políticas concretas. “La Argentina de hoy es diametralmente opuesta a la Argentina que heredamos hace dos años”, afirmó. También sostuvo que el objetivo del acuerdo fue “quitarle la bota del cuello a las provincias” y devolverles autonomía para desarrollar sus economías.

Balance económico y defensa del ajuste

El mandatario volvió a destacar los resultados de su programa económico. Señaló que el riesgo país descendió desde niveles cercanos a los 3.000 puntos hasta el entorno de los 400, aseguró que el Gobierno ya tiene cubiertos los vencimientos de deuda previstos para 2026 y 2027 y defendió el superávit fiscal como eje de la estabilidad macroeconómica.

“Esto no significa otra cosa que más tranquilidad, más empleo y más crecimiento para todos los argentinos”, sostuvo. Además, aseguró que el proceso de estabilización se consiguió “sin default, sin confiscaciones y buscando métodos de mercado para resolver todos nuestros problemas”, una estrategia que comparó con “una suerte de cruce de los Andes en materia económica”.

Milei también destacó la aprobación de iniciativas impulsadas por el oficialismo, entre ellas el primer presupuesto con equilibrio fiscal en un siglo, la ley de inocencia fiscal, la reforma laboral, la modificación de la ley de glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y el cierre del conflicto con los últimos holdouts.

Las reformas que buscará aprobar el Gobierno

El Presidente adelantó que la próxima etapa de la gestión estará enfocada en profundizar las transformaciones estructurales. Entre las prioridades mencionó la modificación del régimen de Zona Fría para focalizar los subsidios energéticos, la ampliación de la ley de inocencia fiscal, una reforma política y cambios en la Carta Orgánica del Banco Central.

Sobre este último punto afirmó que el objetivo será impedir que la autoridad monetaria vuelva a financiar al Tesoro. “Con esto vamos a terminar con 91 años de estafa de la política a los argentinos de bien“, expresó.

También mencionó el proyecto denominado “Super RIGI”, que ya cuenta con media sanción legislativa, y reveló que la primera iniciativa alcanzada por ese régimen será una inversión superior a los 1.200 millones de dólares para construir un nuevo reactor nuclear en el país.

Críticas al Estado y llamado a los gobernadores

En el tramo final de su discurso, Milei profundizó su crítica al modelo estatal de las últimas décadas. Comparó la dependencia económica de las provincias respecto del Gobierno nacional con la relación colonial previa a 1816 y sostuvo que muchas normas frenaron el desarrollo del interior productivo.

Entre ellas mencionó la ley de glaciares, las retenciones al campo, los distintos tipos de cambio y las restricciones a las importaciones. En contraste, sostuvo que el actual proceso busca construir “un federalismo verdadero, genuino e independiente del poder nacional”.

El mandatario agradeció además el acompañamiento de los gobernadores que respaldaron las reformas oficiales y los convocó a renovar el compromiso asumido con el Pacto de Mayo. “Tenemos la oportunidad, tras décadas de extravío, de enderezar el rumbo hacia un futuro mejor para nosotros y para nuestra descendencia”, concluyó antes de cerrar con un “¡Viva la Patria!”.

Fuente;https://www.elsol.com.ar/el-pais/las-definiciones-de-milei-por-el-9-de-julio-ajuste-pacto-de-mayo-y-una-nueva-agenda-de-reformas/