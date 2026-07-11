Lanzan promociones para cargar combustibles: bancos y billeteras virtuales que aplican los descuentos

Los automovilistas cuentan con distintas promociones para ahorrar al cargar combustible en las principales estaciones de servicio de la Argentina. Bancos, billeteras virtuales y programas de beneficios ofrecen descuentos que llegan hasta el 30%, dependiendo de la entidad, el día de la semana y el medio de pago utilizado.
Las promociones vigentes alcanzan a las redes de YPF, Shell, Axion y Puma, con beneficios que pueden combinarse con aplicaciones, billeteras digitales y cuentas bancarias para maximizar el ahorro.
Los beneficios vigentes para cargar combustible
YPF
- 6% de ahorro nocturno todos los días entre las 0 y las 6.
- 3% de descuento utilizando autodespacho.
- ACA: 5% de ahorro todos los días, con tope de $18.000 por mes.
- Banco Nación + MODO BNA+: 20% de descuento los viernes, con tope de $10.000 mensuales.
- Banco Macro + MODO: 20% los miércoles, con posibilidad de llegar al 30% para clientes Selecta.
- Banco Patagonia: hasta 25% los jueves.
- Galicia: 10% general y 15% para clientes Éminent que cobran el sueldo en la entidad.
- Cuenta DNI: 25% los fines de semana en tiendas Full YPF (no aplica para combustible).
Shell
- V-Power: 10% de descuento los miércoles, con tope de $4.000 por compra.
- Tarjeta 365: 12% en V-Power y 10% en combustibles Súper.
- Cencosud: 10% los jueves en V-Power, más 5% adicional con Cencopay.
- Banco Nación + MODO: 20% los viernes, con tope de $10.000 por mes.
- Banco Patagonia: hasta 25% los jueves.
- Banco Ciudad: 10% los domingos.
- Ripio: 5% de reintegro en UXD los miércoles.
Axion
- Quantium: 10% los lunes y viernes.
- Banco Nación + MODO: 20% los viernes.
- Banco Patagonia + MODO: 20% general y hasta 25% con Plan Sueldo.
- Brubank Ultra: hasta 30% los fines de semana.
- Grupo Petersen: 10% base y hasta 20% para clientes Selecta.
- Credicoop: 20% para cuentas sueldo.
- Banco Ciudad: 10% los domingos.
Puma
- 10% de reintegro en combustibles Súper, Premium e Ion Diesel pagando con la aplicación Puma Pris y Visa Personal Pay.
En la mayoría de los casos el mayor ahorro se obtiene al combinar el banco, la billetera digital y el día específico de la promoción. También existen beneficios que aplican únicamente a combustibles premium o a compras realizadas en las tiendas de las estaciones.
Antes de cargar combustible, las entidades recomiendan verificar las vigencias, topes, medios de pago y condiciones de cada beneficio, ya que pueden variar según la estación de servicio, el tipo de cliente y la modalidad de pago elegida.
Fuente:https://617.news/lanzan-promociones-para-cargar-combustibles-bancos-y-billeteras-virtuales-que-aplican-los-descuentos/