Lanzan promociones para cargar combustibles: bancos y billeteras virtuales que aplican los descuentos

Los automovilistas cuentan con distintas promociones para ahorrar al cargar combustible en las principales estaciones de servicio de la Argentina. Bancos, billeteras virtuales y programas de beneficios ofrecen descuentos que llegan hasta el 30%, dependiendo de la entidad, el día de la semana y el medio de pago utilizado.

Las promociones vigentes alcanzan a las redes de YPF, Shell, Axion y Puma, con beneficios que pueden combinarse con aplicaciones, billeteras digitales y cuentas bancarias para maximizar el ahorro.

Los beneficios vigentes para cargar combustible

YPF

6% de ahorro nocturno todos los días entre las 0 y las 6.

todos los días entre las 0 y las 6. 3% de descuento utilizando autodespacho .

. ACA : 5% de ahorro todos los días, con tope de $18.000 por mes.

: 5% de ahorro todos los días, con tope de $18.000 por mes. Banco Nación + MODO BNA+ : 20% de descuento los viernes, con tope de $10.000 mensuales.

: 20% de descuento los viernes, con tope de $10.000 mensuales. Banco Macro + MODO: 20% los miércoles, con posibilidad de llegar al 30% para clientes Selecta.

los miércoles, con posibilidad de llegar al 30% para clientes Selecta. Banco Patagonia : hasta 25% los jueves.

: hasta 25% los jueves. Galicia : 10% general y 15% para clientes Éminent que cobran el sueldo en la entidad.

: 10% general y 15% para clientes Éminent que cobran el sueldo en la entidad. Cuenta DNI: 25% los fines de semana en tiendas Full YPF (no aplica para combustible).

Shell

V-Power: 10% de descuento los miércoles , con tope de $4.000 por compra.

, con tope de $4.000 por compra. Tarjeta 365 : 12% en V-Power y 10% en combustibles Súper.

: 12% en V-Power y 10% en combustibles Súper. Cencosud : 10% los jueves en V-Power, más 5% adicional con Cencopay.

: 10% los jueves en V-Power, más 5% adicional con Cencopay. Banco Nación + MODO : 20% los viernes, con tope de $10.000 por mes.

: 20% los viernes, con tope de $10.000 por mes. Banco Patagonia : hasta 25% los jueves.

: hasta 25% los jueves. Banco Ciudad : 10% los domingos.

: 10% los domingos. Ripio: 5% de reintegro en UXD los miércoles.

Axion

Quantium: 10% los lunes y viernes .

. Banco Nación + MODO : 20% los viernes.

: 20% los viernes. Banco Patagonia + MODO : 20% general y hasta 25% con Plan Sueldo.

: 20% general y hasta 25% con Plan Sueldo. Brubank Ultra : hasta 30% los fines de semana.

: hasta 30% los fines de semana. Grupo Petersen : 10% base y hasta 20% para clientes Selecta.

: 10% base y hasta 20% para clientes Selecta. Credicoop : 20% para cuentas sueldo.

: 20% para cuentas sueldo. Banco Ciudad: 10% los domingos.

Puma

10% de reintegro en combustibles Súper, Premium e Ion Diesel pagando con la aplicación Puma Pris y Visa Personal Pay.

En la mayoría de los casos el mayor ahorro se obtiene al combinar el banco, la billetera digital y el día específico de la promoción. También existen beneficios que aplican únicamente a combustibles premium o a compras realizadas en las tiendas de las estaciones.

Antes de cargar combustible, las entidades recomiendan verificar las vigencias, topes, medios de pago y condiciones de cada beneficio, ya que pueden variar según la estación de servicio, el tipo de cliente y la modalidad de pago elegida.

Fuente:https://617.news/lanzan-promociones-para-cargar-combustibles-bancos-y-billeteras-virtuales-que-aplican-los-descuentos/