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Lanzan promociones para cargar combustibles: bancos y billeteras virtuales que aplican los descuentos

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 11 julio, 2026

Las principales estaciones de servicio tienen beneficios exlcusivos según la modalidad de pago

Los automovilistas cuentan con distintas promociones para ahorrar al cargar combustible en las principales estaciones de servicio de la Argentina. Bancos, billeteras virtuales y programas de beneficios ofrecen descuentos que llegan hasta el 30%, dependiendo de la entidad, el día de la semana y el medio de pago utilizado.

Las promociones vigentes alcanzan a las redes de YPF, Shell, Axion y Puma, con beneficios que pueden combinarse con aplicaciones, billeteras digitales y cuentas bancarias para maximizar el ahorro.

YPF es una de las firmas que aplicará las promociones

Los beneficios vigentes para cargar combustible

YPF

  • 6% de ahorro nocturno todos los días entre las 0 y las 6.
  • 3% de descuento utilizando autodespacho.
  • ACA: 5% de ahorro todos los días, con tope de $18.000 por mes.
  • Banco Nación + MODO BNA+: 20% de descuento los viernes, con tope de $10.000 mensuales.
  • Banco Macro + MODO: 20% los miércoles, con posibilidad de llegar al 30% para clientes Selecta.
  • Banco Patagonia: hasta 25% los jueves.
  • Galicia: 10% general y 15% para clientes Éminent que cobran el sueldo en la entidad.
  • Cuenta DNI: 25% los fines de semana en tiendas Full YPF (no aplica para combustible).

Shell

  • V-Power: 10% de descuento los miércoles, con tope de $4.000 por compra.
  • Tarjeta 365: 12% en V-Power y 10% en combustibles Súper.
  • Cencosud: 10% los jueves en V-Power, más 5% adicional con Cencopay.
  • Banco Nación + MODO: 20% los viernes, con tope de $10.000 por mes.
  • Banco Patagonia: hasta 25% los jueves.
  • Banco Ciudad: 10% los domingos.
  • Ripio: 5% de reintegro en UXD los miércoles.

Axion

  • Quantium: 10% los lunes y viernes.
  • Banco Nación + MODO: 20% los viernes.
  • Banco Patagonia + MODO: 20% general y hasta 25% con Plan Sueldo.
  • Brubank Ultra: hasta 30% los fines de semana.
  • Grupo Petersen: 10% base y hasta 20% para clientes Selecta.
  • Credicoop: 20% para cuentas sueldo.
  • Banco Ciudad: 10% los domingos.

Puma

  • 10% de reintegro en combustibles Súper, Premium e Ion Diesel pagando con la aplicación Puma Pris y Visa Personal Pay.

En la mayoría de los casos el mayor ahorro se obtiene al combinar el banco, la billetera digital y el día específico de la promoción. También existen beneficios que aplican únicamente a combustibles premium o a compras realizadas en las tiendas de las estaciones.

Antes de cargar combustible, las entidades recomiendan verificar las vigencias, topes, medios de pago y condiciones de cada beneficio, ya que pueden variar según la estación de servicio, el tipo de cliente y la modalidad de pago elegida.

Fuente:https://617.news/lanzan-promociones-para-cargar-combustibles-bancos-y-billeteras-virtuales-que-aplican-los-descuentos/

 

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