La revolución de los seguros que impulsa Milei: pólizas y agencias privadas para erradicar los servicios públicos

En el mundo ideal de Javier Milei, los servicios públicos serán reemplazados por un sistema privado de seguros: desde la salud y la educación hasta la seguridad y la justicia. “El topo que destruye al Estado desde adentro”, tal como alguna vez se definió a sí mismo el presidente ultra, pretende iniciar el viaje de Argentina hacia ese mundo con una “revolución de los seguros”, una batería de reformas que, según ha anunciado el miércoles pasado, está terminando de elaborar su Gobierno.

Además de considerarlo “una organización criminal”, “peor que la mafia”, Milei sostiene que el Estado es “un prestador de seguros de últimas instancias”. Sus ejemplos: ante la vejez ofrece una jubilación; ante la enfermedad, un hospital público. “Si desarrollamos un mercado privado de seguros que sea competitivo, profundo y completo, la justificación para que el Estado intervenga desaparece por sí sola», ha explicado y repetido en diversos discursos y entrevistas de las últimas semanas.

La “revolución de los seguros” es parte del paquete de medidas con el que Milei pretende relanzar su gestión. El presidente busca recuperar la iniciativa política y dejar atrás la larga crisis derivada del escándalo de corrupción protagonizado por su ya exjefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, renunciado dos semanas atrás. En ese contexto, ha anunciado que enviará al Congreso una serie de proyectos interrelacionados para importar en el país el mecanismo del shutdown o cierre del Estado que rige en EE UU cuando se agota la autorización de presupuestos; garantizar la independencia del Banco Central respecto del poder político; y también, entre otras cosas, ampliar y desregular el mercado de seguros.

Sobre la letra chica del proyecto, el Gobierno no ha dado aún detalles, solo que la está escribiendo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Los indicios respecto de las pretensiones de Milei provienen de sus declaraciones y de un libro que el presidente considera “maravilloso” y que, en una reciente reunión de gabinete, ha repartido entre sus ministros: La teoría del caos, del economista estadounidense Robert Murphy, un devoto, como el mandatario argentino, de la llamada escuela austriaca de economía.

En ese libro, publicado originalmente en 2002, Murphy imagina las bondades de “una sociedad sin Estado”, guiada por el “anarquismo de mercado”. “La eliminación del Estado”, argumenta, “no lleva a un caos sin ley”, sino que “aparecerían instituciones voluntarias para resolver eficaz y pacíficamente las disputas que se producen en la vida diaria”, y que “el mercado sería más eficiente”, “también más equitativo” que el aparato estatal. La clave de su teoría consiste en que “todas las acciones en una sociedad puramente libre estarían sujetas a contratos”, por lo que “no habría un cuerpo legal legislado, ni tribunales o policías públicos”.

Así, las empresas aseguradoras cumplirían un rol fundamental. “Una compañía de seguros actuaría como garante de los contratos de un cliente”, cobrando una prima acorde al riesgo de que el asegurado incumpla sus compromisos y garantizando a terceros que, en ese caso, serán indemnizados. Al individuo sin seguro “se le verá con sospecha”, “la gente tendrá reticencias a trabajar con él”, sus opciones “incluyendo su libertad de movimientos” resultarán “seriamente restringidas”.

Tiago Ramírez Baquero

El planteo elogiado por Milei es llevado hasta sus últimas consecuencias. La sustitución de instituciones públicas por privadas alcanza también a los tribunales judiciales (reemplazados por agencias de arbitraje), las cárceles (“empresas especializadas” de alta seguridad “competirían entre sí por atraer criminales”), las fuerzas policiales y militares (detectives privados, agencias de guerra). Con extraordinaria sensibilidad, el autor dedica un apartado a la cuestión de los niños. “Las ‘prohibiciones’ básicas de abuso y abandono de los hijos por los padres podrían estipularse en el contrato de matrimonio”, observa Murphy. Como la compra-venta regiría a esa sociedad, “habría un ‘mercado de bebés’ a pleno funcionamiento, en el que los privilegios de paternidad se venderían al mejor postor”. Y no sería tan malo, estima: “Aunque parezca de mal gusto, un mercado así indudablemente reduciría el abuso de niños. Después de todo, los padres abusivos y negligentes son los que más probablemente ofrezcan a sus niños en adopción, mientras que las parejas enamoradas se permitirán pagar más generosamente por ellos”.

Detrás del imaginario anarcocapitalista que comparten Murphy y Milei opera el supuesto de que la sociedad es una suma de individuos, sin condicionamientos históricos ni socioeconómicos, y que las relaciones fundantes entre ellos son mercantiles. Para llevar tranquilidad, el presidente argentino ha aclarado que su propuesta supone “una transición ordenada hacia el nuevo sistema”, según dijo en el Latam Economic Forum, a fines de mayo. “Es algo que empieza ahora, se empieza a trabajar, pero demanda tiempo. No es instantáneo”.

“Absolutamente teórico e inaplicable”

La falta de precisiones sobre cómo esa “revolución de los seguros” podría concretarse en Argentina ha despertado inquietud en las empresas del sector. “Nadie tiene información fehaciente sobre lo que está preparando el Gobierno, es una enorme incógnita”, admite una fuente que trabaja con dos cámaras de compañías aseguradoras y que prefiere no ver publicado su nombre. “No es tan fácil desregular el mercado de seguros. No cualquiera puede salir a ofrecer pólizas, es necesario tener respaldo y solvencia. Y tiene que haber alguien que controle que los compromisos se cumplan”, advierte. Tampoco parece convencer a los empresarios el libro de Robert Murphy. “La gente que leyó el libro que Milei repartió entre sus ministros dice que es absolutamente teórico e inaplicable, es la obra de alguien que nunca manejó una compañía de seguros”.

MARIANA NEDELCU

Para analizar la todavía abstracta propuesta de Milei, el politólogo Oscar Oszlak propone una comparación con la experiencia mundial en la materia. “En ninguna parte se reemplazó masivamente los servicios estatales por seguros privados”, dice. Sí hay muchos casos de seguros de salud o de retiro, por ejemplo. “El balance muestra que, si bien en algunas áreas específicas el sector privado puede aportar innovación o mayor rapidez que los Estados, en general lo que han tendido a producir es exclusión social”.

¿Por qué? “En busca del lucro, las empresas privadas producen una clara segmentación de los mercados, para quedarse con la gente pudiente, joven o saludable, ampliando la brecha social”, explica Oszlak, profesor consulto de la UBA y doctor honoris causa de una decena de universidades. Los casos con “algún grado de éxito”, detalla, “son los que, en primer lugar, utilizan modelos mixtos, o sea, público-privados, y que, por otro lado, están fuertemente regulados. Cuando se intentaron experiencias de privatización total de servicios esenciales, los fracasos han sido muy grandes”. Oszlak entiende que la posibilidad de privatizar los tribunales judiciales es “totalmente absurda”. Y sobre las prisiones, señala: “Si la cárcel es una empresa privada, tiene un incentivo a tener ocupación plena. Incluso, si es posible, sobrepoblación. Entonces, no le van a interesar las políticas de rehabilitación de los detenidos, por ejemplo, o de libertad condicional. Obviamente, ahí se contradicen los objetivos públicos y los objetivos de ganancia privada”.

El Estado argentino, reflexiona Oszlak, apoyado en una larga y reconocida trayectoria estudiando a la administración pública, es “deforme, le sobra y le falta de todo: recursos humanos, infraestructura, bienes y servicios. Necesita mucha planificación y un profundo estudio del valor público de lo que hace”. Pero eso, dice, requiere un abordaje complejo. “El microscopio o la lupa parecen instrumentos mucho más adecuados que una motosierra. La motosierra produce desastres”.

Fuente;https://elpais.com/argentina/2026-07-12/la-revolucion-de-los-seguros-que-impulsa-milei-polizas-y-agencias-privadas-para-erradicar-los-servicios-publicos.html