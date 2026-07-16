La Provincia refuerza la prevención ante el pronóstico de intensas nevadas en Alta Montaña

El director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, informó que se encuentran vigentes alertas por las condiciones meteorológicas previstas y brindó una serie de recomendaciones para prevenir incidentes y extremar los cuidados en la cordillera mendocina.

Ante el pronóstico de intensas nevadas y bajas temperaturas previsto para los próximos días en la cordillera mendocina, el director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, brindó una serie de recomendaciones y detalló las medidas preventivas dispuestas por el Gobierno provincial para hacer frente al temporal.

Según explicó el funcionario, ya se encuentran vigentes alertas meteorológicas por nevadas y viento Zonda, mientras que comenzó este miércoles a regir una alerta naranja para toda la cordillera debido a las importantes precipitaciones níveas previstas.

De acuerdo con los modelos meteorológicos, podrían registrarse acumulaciones de nieve superiores a los 2,5 metros en distintos sectores cordilleranos. Si bien el fenómeno representa un aporte significativo para las reservas hídricas de la provincia, también genera preocupación por el riesgo de desprendimientos y avalanchas en zonas de montaña.

Burrieza explicó que el temporal corresponde a un fenómeno denominado “río atmosférico”, que avanza de sur a norte sobre la cordillera de los Andes impulsado por un sistema de alta presión y una importante carga de humedad, provocando abundantes nevadas en la alta montaña y precipitaciones en otras regiones del país.

En principio, la alerta se extenderá para los próximos días, aunque las autoridades aclararon que el monitoreo será permanente para evaluar la evolución de las condiciones meteorológicas y determinar si el fenómeno podría prolongarse.

Activación del protocolo de emergencia

Ante este escenario, el Ministerio de Seguridad y Justicia, desde Defensa Civil, activó el protocolo preventivo previsto en el Plan de Manejo Operativo para Tormentas Invernales Severas, poniendo en estado de apresto a los organismos encargados de responder ante eventuales emergencias.

En el operativo participan Vialidad, patrullas de rescate, Policía de Mendoza, Ejército Argentino y Gendarmería Nacional, entre otros organismos que ya fueron notificados y permanecen preparados para intervenir en caso de ser necesario.

Las autoridades remarcaron que estas medidas forman parte de las acciones preventivas habituales ante eventos climáticos de gran magnitud y buscan garantizar una respuesta rápida y coordinada.

Riesgo de avalanchas y complicaciones en la montaña

Desde Defensa Civil advirtieron que, si se concretan los niveles de precipitación previstos, aumentará el riesgo de desprendimientos de nieve en sectores con pendientes pronunciadas, especialmente en áreas con inclinaciones superiores a 30 grados.

Asimismo, se indicó que las bajas temperaturas registradas durante los días previos favorecerán la estabilidad inicial del manto níveo, aunque el volumen de nieve acumulada podría generar complicaciones en caminos y zonas de Alta Montaña.

En ese sentido, Burrieza recomendó extremar las precauciones y mantenerse informados sobre el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas.

Organización del tránsito y cierre de pasos internacionales

Daniel Burrieza confirmó que ya se encuentra definida la logística para el estacionamiento de camiones y el ordenamiento del tránsito de cargas que se dirige hacia Chile. Además, se trabaja de manera coordinada con la provincia de San Luis para regular la circulación y evitar congestiones vehiculares.

Actualmente, el paso internacional Cristo Redentor permanece cerrado y se prevén importantes nevadas en el Sur provincial, particularmente en los pasos Pehuenche, Vergara y Planchón, que podrían permanecer inhabilitados durante varios días debido a la intensidad del temporal.

Recomendaciones para la población

Defensa Civil recomendó evitar desplazamientos hacia zonas con abundante nieve o caminos comprometidos. En los casos en que el viaje resulte indispensable, se recuerda que la portación de cadenas es obligatoria y se aconseja verificar previamente el estado de las rutas. Asimismo, se recomienda llevar abrigo, alimentos, agua y combustible suficientes.

En caso de quedar varado, se aconseja no abandonar el vehículo, mantener despejada la zona de escape de gases y evitar el ingreso de monóxido de carbono al habitáculo cuando se utilice la calefacción. También se recomienda retirar la nieve acumulada sobre el techo del vehículo para facilitar una eventual localización aérea.

Las recomendaciones alcanzan especialmente a los pobladores rurales y habitantes de Alta Montaña. Debido al peso de la nieve acumulada, se aconseja limpiar los techos de manera permanente para prevenir derrumbes y contar con reservas de agua, alimentos, gas y combustible ante posibles interrupciones en la conectividad vial.

Además, las personas que requieran medicación permanente deberán asegurarse de contar con los insumos necesarios, mientras que las mujeres embarazadas próximas al parto deberán evaluar la posibilidad de trasladarse a centros urbanos para evitar situaciones de aislamiento.

Por último, el director de Defensa Civil alertó sobre la posibilidad de precipitaciones en sectores elevados de la precordillera y lluvias en el valle provincial durante el viernes y el sábado, acompañadas por un marcado descenso de la temperatura.

También resaltó la importancia de extremar los cuidados relacionados con el uso de sistemas de calefacción y la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono, así como evitar la sobrecarga de instalaciones eléctricas para reducir el riesgo de incendios.