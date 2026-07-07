La P.F.A. detuvo a una mujer que traficaba personas con antecedentes entre Chile y Mendoza

En continuidad con los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó, en la provincia de Mendoza, a una mujer acusada de liderar una organización delictiva que se dedicaba al Tráfico Ilegal de Personas entre la República de Chile y nuestro país. En continuidad con los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó, en la provincia de Mendoza, a una mujer acusada de liderar una organización delictiva que se dedicaba al Tráfico Ilegal de Personas entre la República de Chile y nuestro país.

La presente intervención tuvo su génesis a raíz de la detención de un hombre que se trasladaba sobre la Ruta Nacional N°7, a bordo de un vehículo y portando una serie de armas de fuego.

Dicho procedimiento fue oportunamente realizado por Gendarmería Nacional Argentina (GNA), cuyos efectivos posteriormente comenzaron a investigar el origen del armamento en cuestión y, como resultado de ello, lograron identificar un circuito delictivo que infringía la Ley de Migraciones.

Los agentes de la citada Institución localizaron un “hostel” ubicado en la ciudad de Guaymallén, el cual sería utilizado para alojar a personas en situación migratoria irregular que buscaban trasladarse entre Chile y Mendoza.

Según se desprendió de la causa, se estableció la existencia de una estructura que hacía ingresar a varios sujetos (algunos de ellos con antecedentes penales) mediante pasos fronterizos no habilitados, para luego ser derivados hacia el mencionado inmueble y así ignorar los correspondientes controles migratorios.

El devenir de la pesquisa permitió identificar a una mujer acusada de organizar estos ardides. La misma resultó detenida en mayo del corriente año por funcionarios de GNA, aunque seguidamente las autoridades judiciales competentes le otorgaron la libertad.

Sin embargo, al cabo de varias semanas el Juzgado Federal con Funciones de Garantías de Mendoza, a cargo del Dr. Marcelo Fabián Garnica, ordenó su nueva detención y dio intervención a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mendoza de esta PFA.

Finalmente, el debido arresto se concretó en la sede de los Tribunales Federales de Mendoza, emplazada sobre la Avenida España de la ciudad capital, en momentos en que la implicada asistió a una audiencia.

La detenida, de nacionalidad argentina y 45 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 25.871.