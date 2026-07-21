La Orquesta Filarmónica de Mendoza presenta «Luces del Norte», su sexto concierto de abono

La velada contará con la dirección del maestro Nicolás Rauss y la participación del destacado flautista Franco Gidoni como solista, con un repertorio que incluirá obras de Jean Sibelius y Johan Kvandal. Los tickets para la función ya se encuentran a la venta en la plataforma EntradaWeb.com.

Con un programa dedicado a la música sinfónica del norte de Europa, la Orquesta Filarmónica de Mendoza presentará el concierto Luces del Norte este sábado 25 de julio, a las 21, en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza).

El sexto concierto de abono nos invita a emprender un viaje hacia el norte de Europa, una región donde la inmensidad de la naturaleza, la intensidad de la luz y la riqueza de las tradiciones populares dieron origen a una de las expresiones más singulares del repertorio sinfónico. Bajo el título, Luces del Norte, la OFM propone una experiencia artística que invita a descubrir la belleza, la profundidad y el inconfundible sonido de la música escandinava.

El concierto abrirá con Valse triste, Op. 44, n.º 1, de Jean Sibelius, una de las páginas orquestales más reconocidas del compositor finlandés. Compuesta en 1903 como parte de la música incidental para la obra teatral Kuolema (La muerte), la pieza despliega una atmósfera de gran intensidad expresiva a partir de una escritura de notable economía de recursos y una refinada orquestación.

A continuación, el público podrá disfrutar del Concierto para flauta y orquesta, Op. 22, del compositor noruego Johan Kvandal, con la participación del flautista Franco Gidoni como solista. Escrita en 1963, la obra constituye una de las piezas más representativas del repertorio concertante escandinavo del siglo XX y se distingue por el equilibrio entre la tradición tonal y un lenguaje moderno, donde la flauta despliega un amplio abanico de posibilidades expresivas.

La segunda parte estará dedicada a la Sinfonía n.º 2 en Re mayor, Op. 43, de Jean Sibelius, considerada una de las obras fundamentales del repertorio sinfónico del siglo XX. Compuesta entre 1901 y 1902, representa un punto de inflexión en la producción del compositor finlandés por su concepción orgánica del desarrollo musical y su extraordinaria solidez arquitectónica.

El programa estará integrado por las siguientes obras:

Jean Sibelius (1865–1957)

Valse triste, Op. 44, n.º 1

Johan Kvandal (1919–1999)

Concierto para flauta y orquesta, Op. 22

I. Capriccio

II. Aria

III. Cadenza

IV. Finale

Jean Sibelius

Sinfonía n.º 2 en Re mayor, Op. 43

I. Allegretto

II. Tempo andante, ma rubato

III. Vivacissimo

IV. Finale: Allegro moderato

Sobre el director: Maestro Nicolás Rauss

Director de orquesta suizo de importante trayectoria en América Latina, titular de la Orquesta Sinfónica Nacional del Uruguay (SODRE) de 2023 a 2025, de la Orquesta USACH en Santiago de Chile (2013 a 2021), de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario (Argentina, 2008 a 2014), y de la Filarmónica de Mendoza (Argentina, 2000 a 2004).

Luego de recibir una doble formación en dirección orquestal y coral (como alumno de Michel Corboz) en Ginebra, obtiene en 1987 el Primer Premio por unanimidad en el 6° Concurso Internacional de Dirección Orquestal “Gino Marinuzzi” en Sanremo.

Ha dirigido, en Suiza, las orquestas de “la Suisse Romande”, de Cámara de Lausanne, de la Radio-Televisión de Suiza-Italiana, la Sinfónica de Biel; en Italia, las Sinfónicas dell’Emilia-Romagna y de Sanremo; en Alemania, la Sinfónica de Hof, las orquestas de Jóvenes de los Estados de Bavaria, de Schleswig-Holstein y de Niedersachsen; y la Filarmónica de Macedonia y la Sinfónica Nacional de Georgia.

En Sudamérica ha dirigido:

En Argentina: la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Filarmónica de Buenos Aires, las sinfónicas del Teatro Argentino de La Plata, de Córdoba, de Mendoza (Filarmónica y Sinfónica de la UNCuyo), de San Juan, y de Neuquén.

En Brasil: las Sinfónicas de Porto Alegre, de Paraná (Curitiba), la Municipal de São Paulo, la Orquesta de Cuerdas del Teatro Amazonas en Manaos.

En Chile: la Sinfónica Nacional y la Orquesta de Cámara de Chile, la Sinfónica de Concepción, las orquestas regionales de La Serena, de Talca, de Temuco, de Antofagasta.

En Uruguay: la Sinfónica del SODRE, la Filarmónica de Montevideo.

En Perú: la Sinfónica Nacional del Perú.

Además del repertorio tradicional, aprecia sacar de la sombra a sinfonías de Haydn de su período experimental, transitar por el Liszt de su Sinfonía de Fausto y de sus poemas sinfónicos como Los Ideales, Tasso, “De la cuna hasta la tumba” y Orpheus, por sinfonías de Bruckner, Elgar, Sibelius, Chausson, Roussel, Martinů. En el repertorio vocal, ha dirigido oratorios (Oratorio de Navidad, Magnificat y numerosas cantatas de Bach; el Mesías de Haendel; Stabat Mater y Missa Nelson de Haydn; Missa Solemnis K. 337, Missa en do menor y Requiem de Mozart; Missa en do, Novena Sinfonía y Fantasía Coral de Beethoven; Elias de Mendelssohn; Requiem de Cherubini y de Verdi; Missa di Gloria de Puccini; Requiem de Fauré; Choros 10 de Villa-Lobos; el Rey David de Honegger), y óperas (Dido y Aeneas, Orfeo ed Euridice de Gluck, Bodas de Figaro, La Flauta Mágica, Carmen, Norma, Un Ballo in Maschera, Aida, Turandot, Cavalleria Rusticana).

Ha tenido el gusto de acompañar a solistas como los pianistas Bruno Gelber, Sarah Davis Buchner, Alfredo Perl, Mahani Tehave, Edith Fischer, Jorge Pepi, Danor Quinteros, Luis Alberto Latorre, el oboísta Albrecht Mayer, la arpista Marielle Nordmann, el flautista Michel Debost, los violonchelistas Johannes Moser, Leonid Gorokhov, Julius Berger, Stanimir Todorov, los violinistas Svetlin Roussev, Hagai Shaham, Lucía Luque, Bastian Loewe, Xavier Inchausti, Pablo Saraví, los cantantes Eiko Senda, Carlo Ventre, Ana María Benedetti, etc.

Este último lo ha visto dirigir la Sinfonía de los Alpes de Richard Strauss en Munich, Vida de Héroe del mismo Strauss en Montevideo, los Nocturnos de Debussy en Mendoza, varias Sinfonías de Haydn en Chile, etc. Próximamente hará su debut en México (Xalapa).

Sobre el solista: Franco Gidoni, flauta

Comienza sus estudios musicales en el año 2001 ingresando en el Conservatorio Provincial de Música “Luis Gianneo” de la ciudad de Mar del Plata. Cursa los primeros años de instrumento Flauta Traversa con los maestros Jorge Galmes, Graciela Roux y Federico Gidoni. Posteriormente continúa su formación con los maestros Alexis Nicolet y Julieta Blanco.

En el año 2013 ingresa a la Licenciatura en Flauta Traversa de la Universidad Nacional de Cuyo bajo la tutela de los maestros Lars Nilsson y Beatriz Plana. En el año 2017 rinde su examen final obteniendo la máxima calificación y dos menciones especiales del jurado.

Realiza estudios de perfeccionamiento instrumental, de música de cámara e interpretación con los maestros Lars Nilsson (Suecia), Patrick Gallois (Francia), Sharon Bezaly (Israel), Felix Renggli (Suiza), Michael Bellavance (Canadá/Suiza), Alberto Almarza (Chile/EEUU), Curt Schroeter (Brasil/Italia), Hernán Jara (Chile), María Cecilia Muñoz (Argentina) y Miguel Ángel Villanueva (México).

Desde el año 2008 integra diferentes formaciones musicales, abarcando desde música de cámara, repertorio sinfónico y operístico hasta música popular. Entre ellos destacan la Orquesta y Banda Sinfónica Municipal de Mar del Plata, Orquesta Clásica y de Ópera de la misma ciudad, Orquesta Juvenil Nacional del Bicentenario, Orquesta Sinfónica de la UNCuyo y Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Se presenta en diferentes festivales y encuentros, integrando diversas formaciones instrumentales. Entre ellos se encuentran “Festival de Flautas del Mundo”, “Festival de música de cámara Ciudad de Mendoza”, “Festival Internacional de Música por los Caminos del Vino”, “Festival de Música de Santa Catarina” (Brasil), y “Festival Internacional de Música de Naolinco” (México). Ha dictado clases maestras en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, México.

Ha obtenido primeros puestos en el Concurso de Jóvenes Talentos de la Universidad Nacional de Cuyo (2013 y 2019) y Concurso Musical para Jóvenes Talentos Marplatenses “Washington Castro” (2014). Se ha presentado como solista junto a la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata y Orquesta Filarmónica de Mendoza.

En el año 2019 obtuvo por concurso el puesto de Archivista Musical en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo y recientemente obtuvo por concurso el cargo de 1er Flauta Solista en la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Sobre la Orquesta Filarmónica de Mendoza

La Orquesta Filarmónica de Mendoza hunde sus raíces en una rica tradición musical que se remonta a las primeras formaciones orquestales y bandas estables de la provincia, antecedentes que consolidaron en Mendoza una vida sinfónica sostenida y de creciente proyección artística. Esa herencia encontró su institucionalización definitiva en 1992 con la sanción de la Ley Provincial 5885, que la constituyó como organismo artístico profesional del Estado, estableciendo como objetivos la promoción y difusión de la música sinfónica en todo el territorio, el estímulo del repertorio universal, argentino y mendocino, la formación de nuevos públicos y la realización de conciertos didácticos que garantizaran el acceso democrático a la cultura.

Desde su sede en el Teatro Independencia, la Orquesta despliega una intensa actividad que articula temporadas de abono, programas extraordinarios y propuestas pedagógicas, convocando a destacados directores y solistas invitados. Su programación, concebida con rigor artístico y vocación plural, conjuga tradición y contemporaneidad, excelencia interpretativa y compromiso comunitario.

Más que un cuerpo estable, la Filarmónica es hoy un emblema cultural de Mendoza: un espacio donde el patrimonio musical cobra vida y cada concierto se transforma en una experiencia de encuentro, sensibilidad y construcción colectiva de identidad.