La nieve cubre toda la cordillera mendocina y garantiza una temporada clave para las reservas hídricas

Las intensas nevadas que se registran en la alta montaña mendocina continúan transformando el paisaje de la cordillera, donde un espeso manto blanco cubre desde Puente del Inca hasta Las Cuevas. Si bien el temporal mantiene importantes complicaciones para el tránsito y el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado, el fenómeno también representa una noticia de gran relevancia para Mendoza por el impacto positivo que tiene sobre las reservas de agua de la provincia.

Las bajas temperaturas no dieron tregua durante las últimas horas. En Puente del Inca se registraron -8°C, en Punta de Vacas -4°C y en Las Cuevas el termómetro descendió hasta los -9°C, con escasa visibilidad debido al viento blanco.

De acuerdo con el último informe de la Unidad Ejecutora Uspallata de Vialidad Nacional, la circulación sobre la Ruta Nacional 7 solo está habilitada hasta Polvaredas y bajo condiciones de extrema precaución. Desde ese punto y hasta el Túnel Internacional Cristo Redentor el camino permanece completamente cerrado por la acumulación de nieve y la formación de hielo sobre la calzada.

Como consecuencia de las condiciones meteorológicas, el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa inhabilitado y, por el momento, no existe una fecha confirmada para su reapertura. Los pronósticos indican que el mal tiempo persistirá durante los próximos días, con breves mejoras que aún no permitirán avanzar con normalidad en las tareas de despeje.

El temporal también obligó a desplegar operativos de asistencia en distintos sectores de la montaña. Equipos de rescate evacuaron a 101 personas desde Puente del Inca hacia Polvaredas, mientras que varias familias debieron trasladarse hasta Uspallata ante la dificultad para acceder a leña y alimentos. Además, el prolongado cierre del corredor internacional mantiene varados a más de 1.500 camiones a la espera de que mejoren las condiciones climáticas.

Más allá de las complicaciones inmediatas, las nevadas son seguidas con especial atención por especialistas y organismos vinculados al manejo del recurso hídrico. La acumulación de nieve en toda la cordillera constituye la principal reserva de agua de Mendoza, ya que durante la primavera y el verano el deshielo alimenta los ríos que abastecen el consumo humano, el riego agrícola, la generación hidroeléctrica y distintas actividades productivas.

Tras varios años marcados por la crisis hídrica, cada episodio de nevadas significativas representa un aporte fundamental para la recuperación del sistema cordillerano. Si bien será necesario esperar las mediciones oficiales para conocer el volumen acumulado y su impacto real en la próxima temporada de deshielo, la continuidad de las precipitaciones nivales genera expectativas favorables para la disponibilidad de agua en la provincia.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y recomiendan evitar viajar hacia la alta montaña hasta que el temporal cese y se restablezcan las condiciones de seguridad sobre la Ruta Nacional 7 y el Paso Internacional Cristo Redentor.