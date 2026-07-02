La Legislatura aprobó la exploración de litio en el sur de Mendoza: avanzará el proyecto en las Salinas del Diamante

La Legislatura de Mendoza convirtió en ley la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero Don Luis y Otro, habilitando el inicio de la exploración de litio en las Salinas del Diamante, una extensa área ubicada entre los departamentos de San Rafael y Malargüe.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada por la Cámara de Diputados con 36 votos a favor y cuatro en contra, completando así su tratamiento legislativo luego del aval otorgado previamente por el Senado.

El proyecto contempla tareas de exploración sobre una superficie de 234.256,5 hectáreas, con el objetivo de determinar la existencia y el potencial económico de minerales de primera categoría, principalmente litio. De esta manera, Mendoza suma un nuevo emprendimiento a su estrategia de diversificación productiva mediante el desarrollo de minerales críticos para la transición energética.

Dos años de evaluación ambiental y participación ciudadana

Antes de llegar al recinto legislativo, el expediente atravesó un proceso de evaluación ambiental y técnica que se extendió durante casi dos años.

Durante ese período se realizaron audiencias públicas en San Rafael y Malargüe, una visita técnica al área del proyecto y distintas instancias de participación ciudadana. Además, intervinieron más de nueve organismos públicos especializados y toda la documentación fue puesta a disposición de la comunidad en formato físico y digital.

La norma solo recibió el voto negativo de los diputados Rolando Scanio y Jorge Difonso, de La Unión Mendocina, y Lucas Ilardo y Lidia Quintana, de Fuerza Patria.

Ampere Lithium liderará la exploración

El proyecto será desarrollado por la empresa australiana Ampere Lithium, en asociación con la firma mendocina El Jarillar, tradicional productora de sales de la región.

Los trabajos se concentrarán en las Salinas del Diamante y zonas aledañas, donde estudios preliminares detectaron indicios de litio en las salmueras.

La primera etapa incluirá relevamientos geológicos y geofísicos utilizando los caminos ya existentes, sin apertura de nuevas trazas. Si los resultados son favorables, posteriormente se avanzará con perforaciones para determinar la concentración y las características del recurso.

El potencial del litio mendocino

Tras la aprobación de la ley, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que la exploración permitirá obtener información científica clave para evaluar el potencial de litio en el sur provincial.

A través de sus redes sociales, sostuvo que las sales con litio constituyen un recurso estratégico para la transición energética y el desarrollo tecnológico, al tiempo que remarcó que todo el proceso se desarrolló con participación ciudadana, controles ambientales y tratamiento legislativo, garantizando la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente.

Una tecnología con menor impacto ambiental

Uno de los aspectos que diferencia al proyecto mendocino es la tecnología que debería aplicarse en caso de confirmarse la viabilidad económica del yacimiento.

La legislación ambiental de Mendoza no permite la explotación mediante grandes piletas de evaporación, como ocurre en otros salares del país. En cambio, una eventual etapa productiva debería utilizar el sistema de Extracción Directa de Litio (DLE), una tecnología que permite recuperar el mineral en pocas horas y reinyectar las salmueras al acuífero, reduciendo significativamente el impacto ambiental.

Este método es considerado una de las principales ventajas competitivas de la provincia frente a la creciente demanda internacional de minerales críticos destinados a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, Mendoza abre una nueva etapa para determinar si las Salinas del Diamante albergan un recurso de litio económicamente explotable y consolida su apuesta por una minería enfocada en la transición energética y el desarrollo sostenible.