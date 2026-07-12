La Junta Certificadora de Discapacidad cumple 20 años garantizando el acceso al Certificado Único de Discapacidad

Desde hace dos décadas, el equipo interdisciplinario del Área de Abordaje Integral de Discapacidad evalúa las solicitudes para la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), una herramienta fundamental para acceder a derechos, prestaciones y beneficios establecidos por la normativa nacional.

La Junta Certificadora de Discapacidad, que funciona en el Área de Abordaje Integral de Discapacidad, dependiente de la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social, celebra 20 años de trabajo ininterrumpido al servicio de la comunidad, garantizando el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Este organismo está integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud, conformado por médicos, psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales y otros especialistas, quienes tienen la responsabilidad de evaluar cada solicitud presentada.

Durante el proceso, la Junta analiza la documentación aportada por la persona solicitante y valora el impacto de la patología y sus secuelas en las actividades de la vida diaria. A partir de esta evaluación, determina si corresponde la emisión del Certificado Único de Discapacidad, conforme a los criterios establecidos por las Normativas Nacionales de Certificación.

El CUD es un documento público y gratuito que acredita la condición de discapacidad y permite acceder a tratamientos médicos, rehabilitación, cobertura de medicamentos y beneficios en el transporte, entre otros derechos contemplados por la legislación vigente. Las evaluaciones se realizan de acuerdo con las normativas nacionales correspondientes a discapacidad auditiva (N.º 82/2015), visceral (N.º 500/2015), física/motora (N.º 1019/2015), visual (N.º 639/2015) y mental/intelectual (N.º 648/2015). La atención para asesoramiento, recepción de documentación y otorgamiento de turnos se brinda de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas. En tanto, las evaluaciones de la Junta Certificadora se llevan a cabo los días miércoles, de 8:00 a 11:00 horas.