La industria usó apenas el 58,4% de su capacidad instalada en mayo: cuáles fueron los sectores más golpeados

El sector textil operó al 42,2% de su capacidad, frente al 47,4% de un año atrás. El indicador del INDEC retrocedió al 58,4% en mayo, por debajo del nivel de un año atrás. La baja acompañó la caída del 5,7% de la producción industrial, con la metalmecánica y la industria automotriz entre los sectores más afectados.

La utilización de la capacidad instalada de la industria volvió a deteriorarse en mayo y acompañó la caída de la actividad manufacturera. Según informó el INDEC, las fábricas operaron al 58,4% de su capacidad, por debajo del 59,9% de abril y del 58,9% registrado en mayo de 2025, en un contexto en el que la producción industrial retrocedió 5,7% interanual.

Con este balance, la capacidad ociosa volvió a superar el 40%, reflejando que industrial las dificultades de la mayoría de los sectores para recuperar los niveles de utilización observados entre 2021 y 2023.

Cinco de los doce bloques industriales se ubicaron por encima del promedio general, mientras que siete permanecieron por debajo. Los mayores niveles de utilización correspondieron a Refinación del petróleo (88,7%), Industrias metálicas básicas (75,4%), Papel y cartón (68,1%), Sustancias y productos químicos (65,6%) y Alimentos y bebidas (60%) -sector que cayó respecto a los niveles de un año atrás.

En el otro extremo se ubicaron Metalmecánica (38,7%), Caucho y plástico (39,6%), Textiles (42,2%), Tabaco (43,2%) e Industria automotriz (45,5%), todos con niveles de utilización inferiores al 50%, lo que evidencia un importante grado de capacidad ociosa.